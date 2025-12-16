Stretta sulla pensione anticipata: fino a sei mesi senza assegno E sul Tfr scatta il silenzio-assenso 

Doppia stretta in arrivo sulle pensioni anticipate, con un allungamento dei tempi per ricevere l’assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea. E scatterà il silenzio-assenso sul Tfr per i neoassunti. Il governo entra a gamba tesa sul capitolo previdenza, le novità spuntano nell’emendamento governativo da 3,5 miliardi alla manovra. La nuova modifica al testo, annunciata per lunedì pomeriggio, è arrivata ieri in mattinata in Senato.

Emendamento in Senato

La novità più rilevante delle 30 pagine, che vanno dalle imprese al Pnrr, è il giro di vite sulle pensioni anticipate, quelle che oggi scattano con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne). Dal 2032 la “finestra mobile” (cioè il tempo che passa tra il raggiungimento dei requisiti e il momento in cui si inizia a ricevere l’assegno) si allungherà progressivamente: dai 3 mesi attuali a 4 mesi nel 2032, poi 5 nel 2033 e 6 dal 2034. Dal 2031, inoltre, viene decurtato il contributo del riscatto della laurea al raggiungimento dei requisiti: scatta una sterilizzazione che parte da 6 mesi (che quindi non concorrono al calcolo) per chi matura i requisiti nel 2031 e sale progressivamente fino ad arrivare a 30 mesi per chi li matura nel 2035. Inoltre arriva l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neo-assunti: il lavoratore avrà 60 giorni dall’assunzione per scegliere di rinunciare a «conferire l’intero importo del Tfr maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta». Si amplia inoltre la platea delle aziende tenute a versare il Tfr all’Inps: saranno tenuti a farlo anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, attualmente esclusi dall’obbligo. Per le imprese, poi, c’è l’estensione triennale (fino al settembre 2028) dell’iper e superammortamento, la nuova agevolazione per chi investe in beni strumentali. Viene però eliminata la maggiorazione del 220% per gli investimenti green e l’incentivo viene condizionato a investimenti su beni Made in Eu. Arrivano anche 1,3 miliardi per finanziare il credito d’imposta Transizione 4.0, i cui fondi sono andati esauriti. Altri 532,64 milioni andranno ai fondi per il credito d’imposta per la Zes unica. Salgono inoltre le aliquote per la Zes per l’agricoltura e la pesca. Le novità soddisfano Confindustria: «La via giusta per avere un piano industriale del Paese», dice il presidente Emanuele Orsini. Per coprire le misure viene prevista un nuovo prelievo a carico delle assicurazioni, chiamate a sborsare 1,3 miliardi attraverso il versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto pari all’85% del contributo sul premio delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti dovuto per l’anno precedente. Il resto delle risorse sarebbe ascritto al Tfr. L’emendamento mette mano anche alle risorse per il Ponte sullo Stretto, spostando 780 milioni al 2033, e stanziando risorse per il Piano casa (300 milioni in due anni). Sul fronte fiscale infine arriva - dal 2029 - la ritenuta d’acconto dell’1% per le imprese, in chiave anti-evasione. L’accelerazione sulla manovra è attesa tra domani e venerdì, visto che l’approdo in Aula è già fissato per il 22, con voto il 23. Poi il passaggio alla Camera, blindato, tra Natale e Capodanno, con il via libera definitivo il 30.

