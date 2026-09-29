SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il report.
30 settembre 2026 alle 00:13

Stipendi, Cagliari prima nel Sud 

Retribuzioni in crescita in Italia, ma l’inflazione erode il potere d’acquisto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli stipendi crescono, ma l’inflazione li erode e il potere d’acquisto degli italiani diminuisce.È quanto emerge dall’edizione 2026 del Geography Index Report dell’osservatorio JobPricing.

La Sardegna, con una retribuzione globale annua di 30.314 euro, si piazza al quindicesimo posto tra le Regioni italiane nelle classifica guidata dalla Lombardia, che registra una media di 36.331 euro, seguita da Lazio (35.222 euro), Liguria (34.872 euro), Trentino Alto Adige (34.522 euro) ed Emilia Romagna (34.295 euro). In fondo alla graduatoria si trovano Basilicata (27.767 euro), Calabria (29.146 euro) e Sicilia (29.482 euro).

Nel 2015 la retribuzione annua nell’Isola era di 25.569 euro, si rileva dunque una crescita del 18,6%, completamente cancellata dall’inflazione, che dal 2015 a oggi ha visto un aumento generalizzato dei prezzi del 23,3%. Dunque i sardi hanno perso potere d’acquisto, il delta è del 4,8%.

La lista

A registrare la maggior perdita di potere d’acquisto è l’Umbria (-15,1%), seguita da Veneto (-13,9%), Sicilia (-13,1%) e Trentino Alto Adige (-12,3%). Anche Lombardia (-8,9%) ed Emilia Romagna (-10,7%), pur collocandosi ai vertici per livello retributivo, registrano una perdita pari o superiore alla media nazionale. Marche (+0,7) e Molise (+2,8) sono le sole regioni con un saldo positivo, le uniche dove nei fatti i salari sono aumentati più del costo della vita.

A livello nazionale la Rga è di 33.798 euro, +14,2% rispetto al 2015. A fronte di un’inflazione al 22,6%, gli italiani hanno perso potere d’acquisto per l’8,4%.

Ma il quadro si capovolge quando si guarda al potere d’acquisto: su campione di 40 province analizzate, Campobasso è l’unica a registrare un saldo positivo significativo nel decennio, con un +3,5%. All’opposto Milano vede un brusco -9,9% di potere d'acquisto in busta paga in dieci anni; Bologna -10,6%; Genova -15,7% e Bolzano -22,8%.

I dati provinciali

Quanto ai dati provinciali Cagliari, 42esima, è la prima provincia del Mezzogiorno per Rga (32.095 euro). Nelle retrovie le altre province sarde: Nuoro 93esima (28.651), Oristano 94esima (28.637), Sud Sardegna in 97esima posizione (28.495) e infine Sassari quintultima, al 103esimo posto con una Rga di 27.723 euro. A parte Nuoro che ne ha guadagnate quattro, tutte le altre province sarde hanno perso posizioni nell’ultimo anno.

Ma il dato più interessante, anche a livello provinciale, riguarda la perdita del potere d’acquisto. Anche a Cagliari infatti gli stipendi sono erosi dall’aumento dei prezzi: sono cresciuti del 16,3% dal 2015 a oggi, ma nello stesso periodo si rileva un’inflazione del 22,8%.

Se Milano è la provincia con la retribuzione più alta (40.055 euro), davanti a Trieste, Bolzano, Roma e Bologna, in una classifica dominata dal Nord (15 province di Emilia Romagna e Lombardia nei primi 23 posti), agli ultimi posti ci sono Matera, Crotone e Ragusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Jet fuel, i sindacati: la Regione acceleri sui ristori

Voli per la Penisola solo all’alba e alla sera: la continuità negata

Marco Noce
La ricorrenza

Tributo a Berlusconi A Villa Certosa gli amici di una vita

Avrebbe brindato ai 90 anni, ieri il ricordo voluto dalla famiglia 
Andrea Busia
Intervista

«La mia Università deve essere accogliente»

Piergiorgio Calò, in corsa per la carica di rettore a Cagliari: «Pronto alla sfida» 
Massimiliano Rais
Campobasso

Giallo della ricina, Di Vita tre volte in questura

Perquisiti i suoi studi, consegnati due computer e una chiavetta: «Ma non è indagato» 
Garlasco

Il giallo dei pedali Stasi: «Si assumano le loro responsabilità»

La difesa prepara la richiesta di revisione «Senza quelle tracce di Dna crolla tutto» 
Dopo la sentenza

Caso Regeni, polemica su Tajani

Il ministro degli Esteri: «Sono state condannate tre persone, non l’Egitto» 