Stadio, via libera della Giunta: oggi il bando dopo 10 anni 

Più di dieci anni di attesa, progetti, rinvii e polemiche. Adesso il nuovo stadio del Cagliari arriva finalmente al passaggio decisivo. Ieri la Giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via libera alla gara per la realizzazione dell’impianto. Oggi sarà pubblicato il bando internazionale, un atto che trasforma un progetto rimasto a lungo sulla carta in una procedura concreta. Una svolta attesa da mesi, arrivata dopo il completamento della verifica da parte di una società terza incaricata dal Comune, conclusa lunedì (dopo quattro mesi) senza rilievi tecnici ostativi.

La svolta

Il controllo affidato a una società esterna si è protratto ben oltre i tempi inizialmente previsti, alimentando dubbi e polemiche sulla possibilità di rispettare il cronoprogramma. Ma per l'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta il ritardo è stato il prezzo necessario per garantire la correttezza della procedura. «Un controllo imprescindibile a tutela dell'interesse pubblico», sottolinea, «che ha consentito di accertare l'assenza di ostacoli tecnici alla pubblicazione della gara. L’assessore respinge le critiche sui rinvii e rivendica il risultato raggiunto. «Non credo che qualche settimana in più possa avere avuto il benché minimo rilievo rispetto a un percorso che era congelato da oltre dieci anni. Noi in due anni abbiamo bandito la gara». Per l'assessore è una tappa fondamentale, destinata a sbloccare un procedimento amministrativo lungo e complesso che questa Giunta ha immediatamente rivitalizzato fin dal suo insediamento».

Euro ‘32

Un concetto che ribadisce anche Massimo Zedda in Consiglio comunale, annunciando la riunione di Giunta per approvare la delibera. «Lo facciamo nei tempi fissati dall’Uefa», dice il primo cittadino, facendo capire che Cagliari non ha rinunciato alla corsa per Euro ‘32. «Come noto, la scelta non dipenderà da noi, ma in questo modo restiamo comunque in corsa». Poi, si vedrà. «Se dovessimo essere inseriti tra le città ospitanti ne potremo andare fieri», gli fa eco Macciotta. Ma l’assessore sposta l’attenzione sul risultato amministrativo. «La certezza è che Cagliari avrà il suo stadio».

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