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Pirri
13 agosto 2026 alle 00:27

Sportello servizi digitali:  c’è la proroga 

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È diventato un punto di riferimento per i residenti di Pirri e così l’attività dello sportello servizi digitali nella Municipalità, che inizialmente sarebbe dovuta terminare in questo periodo, è stata prorogata fino al 25 ottobre.

La notizia è stata data dalla presidente Maria Laura Manca: «Da quando è stato attivato, oltre tremila pratiche sono andate a buon fine e sono stati erogati 85 servizi diversi. Sono numeri che ci rendono orgogliosi», ha evidenziato. Uno sportello utilizzato in particolare da persone anziane (anche se il servizio è rivolto a tutti) con richieste che vanno dal rilascio del codice fiscale alla redazione del curriculum per i neodiplomati. Ma non solo: chi ha avuto e avrà bisogno di aiuto per attivare lo Spid, prenotare la Cie, utilizzare la Pec, attivare la Tessera sanitaria (Cns) o accedere ai servizi online del Comune e delle altre pubbliche amministrazioni può rivolgersi al personale dello sportello dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30. Da domani a lunedì 17 agosto l’ufficio sarà chiuso per Ferragosto.

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