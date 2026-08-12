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Sorgono.
13 agosto 2026 alle 00:24

Spettacoli e devozione, tre giorni di festa in onore dell’Assunta 

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Tutto pronto a Sorgono per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta, patrona del paese, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. A farsi carico dell’organizzazione il comitato delle leve del 76 e del 2001 che propone un ricco programma. La festa civile prenderà il via domani con Karma e Mister Ax in concerto e terminerà domenica con i poeti estemporanei e tanta musica tradizionale, mentre sono già nel pieno i riti religiosi. Il clou il 15 con la solenne processione e la 41esima edizione della rassegna internazionale del folklore.

Il cuore delle celebrazioni sarà piazza della Vittoria, scelta dal comitato come centro delle iniziative religiose e civili. Un luogo simbolico che ospiterà tutti gli appuntamenti della festa. Tre giorni tra musica e tradizioni. «Il nostro desiderio - sottolinea Consuelo Marras, presidente del comitato - è che questi giorni siano un’occasione di gioia e condivisione, non solo per i sorgonesi ma per tutti i visitatori. Ringraziamo per la collaborazione la Pro Loco, il gruppo folk, il Centro commerciale naturale e un grazie speciale va al nostro parroco don Stefano Demontis, al Comune, alle forze dell’ordine, alla Protezione civile e a tutta la popolazione». Nel cartellone della festa spazio anche a un sonetto del poeta Andrea Meleddu in ricordo di due “fedales” del comitato scomparsi troppo presto: Andrea Musu e Cristian Nonne.

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