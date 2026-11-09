Spazzatura in “dono” alla Caritas 

Alla Caritas di Sestu la pazienza è finita. Lo scenario si ripete ogni giorno. Bustoni di abiti spesso in pessime condizioni, vecchi mobili malconci, ultimamente persino un materasso sporco: tutto viene abbandonato davanti alla porta della sede in via Scipione. Non sembrano certo regali, piuttosto rifiuti, che trasformano questo posto nell’ennesima discarica, da simbolo di generosità a ennesimo monumento all’inciviltà.

L’indignazione

Ma dopo aver visto per l’ennesima volta questa scena, Franco Locci, direttore della Caritas sestese e diacono della chiesa di Nostra Signora delle Grazie, ha deciso di averne davvero abbastanza. Così ha pubblicato un messaggio chiaro su Facebook, con tanto di foto.Amici carissimi, sono certo che qualcuno lo fa con le migliori intenzioni, ma depositare questo materiale è da persone prive di qualsiasi, seppur minima, nozione di educazione e civiltà. Gli utenti della Caritas sono poveri, ma con una grandissima dignità e amor proprio. Per questo motivo la Caritas non ritirerà mai il materiale depositato all’esterno della propria sede». Poi Locci ammonisce: «I responsabili dello scempio indicato nelle foto verranno identificati, per mezzo dei filmati in possesso al Comune, e sanzionati dalla Polizia Municipale locale». Il Municipio si trova infatti proprio accanto e sicuramente le telecamere di sorveglianza hanno ripreso chi è stato.

«Neanche ai cani randagi»

«Questi sono gesti che mi fanno male», si sfoga Locci al telefono, «per esempio su quel materasso non ci farei dormire nemmeno un cane randagio». I casi simili sono stati molti, già nel giugno 2024 gli abitanti della zona avevano notato cumuli delle solite buste lasciate davanti alla porta. Allora era una sorpresa, ormai è diventata un’abitudine.Ma cosa c’è dietro? «Sono persone povere dentro», commenta Locci. E con tutta probabilità sono privati cittadini, o persone che sgombrano ripostigli e ritirano rifiuti a pagamento. Ma non sono in regola con la Tari, e buttano tutto dove capita. E le discariche abusive, prima solo in periferia, arrivano anche in centro.

L’impegno

La Caritas intanto accetta sempre “vere” donazioni: «Mobili, vestiti, altri oggetti, purché utilizzabili, e fino ad esaurimento dello spazio. Basta passare da noi ogni mercoledì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, oppure contattare me o gli altri volontari», ricorda Locci. Un servizio importantissimo per la comunità, che aiuta decine di famiglie e lascia a chi dona la sensazione di fare davvero qualcosa di utile. Perché ciò che non serve più, per qualcun altro può essere un tesoro. A patto che non sia qualcosa da buttare.

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