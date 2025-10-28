Sorpresa: c’è un geyser a Pirri 

Un getto d’acqua potente, alto una decina di metri, ha allagato ieri mattina via Santa Maria Chiara a Pirri. Tutta colpa di una conduttura idrica rotta dagli operai di un cantiere per la manutenzione della rete elettrica.
