VaiOnline
Cagliari
29 ottobre 2025 alle 00:22

Sorpresa: c’è un geyser a Pirri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un getto d’acqua potente, alto una decina di metri, ha allagato ieri mattina via Santa Maria Chiara a Pirri. Tutta colpa di una conduttura idrica rotta dagli operai di un cantiere per la manutenzione della rete elettrica.

l A pagina 19

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  
Verona.

Toglie il bracciale elettronico e uccide la ex

«Un numero smisurato di coltellate» La vittima aveva 33 anni e una figlia 