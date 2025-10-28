VaiOnline
La protesta.
29 ottobre 2025 alle 00:22

Rinnovo del contratto, farmacisti in sciopero 

Incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro giovedì 6 novembre i circa 60mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia, circa 200 in Sardegna (dopo il sit in di due settimane fa sotto il Consiglio regionale) a sostegno del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024.

Lo sciopero, indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, segue l’esito negativo della procedura di raffreddamento e conciliazione svolta il 20 ottobre scorso, dopo la rottura del tavolo negoziale con l’associazione datoriale di settore Federfarma, che continua a mostrarsi «indisponibile a riconoscere ai lavoratori dipendenti dai propri associati incrementi retributivi e soluzioni normative in linea con l’aumento del costo della vita, rispondenti alle caratteristiche professionali degli stessi e confacenti al contesto lavorativo nel quale operano», sottolinea una nota.

Le tre organizzazioni sindacali ricordano che «le farmacie private sono un presidio sanitario e sociale essenziale per il Paese, e che il servizio offerto va ben oltre la dispensazione dei farmaci. La professionalità dei farmacisti rappresenta il primo punto di riferimento per milioni di cittadini in tema di salute, assistenza e prossimità sanitaria», sottolineano, «il ruolo professionale dei lavoratori delle farmacie merita rispetto e riconoscimento concreti, non parole vuote».

Per Federfarma. «uno sciopero e una costante rigidità stanno solo rallentando le trattative e il miglioramento delle condizioni dei dipendenti di farmacia. Occorre anche ricordare che le farmacie sono un servizio pubblico essenziale, che deve essere in ogni caso garantito. Pertanto, il 6 novembre i cittadini troveranno comunque le farmacie aperte».

