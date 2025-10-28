Idee e start up, in competizione nove squadre di universitari 

Nove idee, nove team in lotta per il miglior progetto imprenditoriale startup della Sardegna. È la sfida che propone la finale della 18/a edizione di Start Cup Sardegna, che si svolgerà oggi dalle 15 nell'aula magna dell'Università di Sassari. La manifestazione, promossa dagli Atenei di Sassari e Cagliari, in collaborazione con Innois - Innovazione e Idee per la Sardegna, con il contributo di Sardegna Ricerche, Banco di Sardegna e Fondazione di Sardegna, mette in palio ricchi premi e l'accesso al Premio nazionale per l'innovazione (Pni). Sarà consegnato il Voucher Insight di Sardegna Ricerche che premierà l'idea maggiormente in linea con i percorsi di incentivazione dello Sportello Startup, con un contributo di 6.000 euro. Queste le nove idee finaliste: FitPal - App che unisce sport e socializzazione; FutuFood - Piattaforma che promuove alimenti innovativi; Homeperly - Marketplace che mette in contatto host e professionisti delle pulizie; Lens - Sistema di rilevamento precoce di disastri naturali; Purple Peach - Detergente intimo; Overeal - Soluzioni immersive per formazione; Sport Psychology Center - Servizi di psicologia sportiva e strumenti digitali; Vega - Sistema di illuminazione led adattivo per l'agricoltura indoor; VetBone3D - Software 3D/AR per lo studio anatomico interattivo.

