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06 settembre 2026 alle 00:13

Meloni visita a sorpresa Policoro, devastata dalla tromba d’aria 

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Policoro. Visita a sorpresa della premier Giorgia Meloni per dire che, dopo lo stato di emergenza, il governo interverrà per sostenere Policoro (Matera), colpita quattro giorni fa da una tromba d’aria, con danni per diversi milioni di euro. Al fuori programma – a pochi chilometri da Bari, dove poche ore prima Meloni celebrato con un comizio il record di longevità del suo governo – ha preso parte anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. A Bari la premier aveva parlato anche della Basilicata, ma per annunciare che «intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, perché non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilicata». E se Avs con Angelo Bonelli la rimprovera («Meloni punta sul petrolio che non abbiamo, è una colossale presa in giro», in Basuilicata la maggioranza di centrodestra ma anche i consiglieri regionali di opposizione hanno apprezzano «il segnale di attenzione», ma chiedono «fatti concreti, rapidamente». Misure di sostegno che il governo è pronto a mettere in campo, ha spiegato la premier: «Il sindaco, Enrico Bianco, è in contatto con il ministro Musumeci e la Protezione civile, anche io ho sentito il ministro e la Protezione civile. Credo che verrà chiesto lo stato di emergenza e a quel punto il governo chiaramente può intervenire». Meloni ha sottolineato di essere andata a Policoro «anche per fare i complimenti al territorio, perché "c'è stata subito una grande voglia, una grande capacità di rimboccarsi le maniche, di riaprire, di continuare a lavorare, e di fare quello che era possibile fare. E questo non si registra sempre».

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