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Quartucciu.
09 novembre 2026 alle 00:47

«Si recuperi lo spirito dell’autonomia» 

Giorgio Abis, primo sindaco eletto della città, analizza la crisi politica 

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Osserva dall’esterno la crisi politica a Quartucciu con gli occhi di chi ha già vissuto certe situazioni. Giorgio Abis, primo sindaco eletto dai cittadini nel lontano 1993, memoria storica della vita amministrativa del paese, segue con amarezza lo scontro tra l’ex sindaco Pietro Pisu e l’ex vice Elisabetta Contini.

E il pensiero torna subito al passato. Nel 1997, infatti, a due mesi dalle elezioni, Abis venne sfiduciato da una maggioranza di consiglieri, tra i quali anche due suoi assessori. «Una situazione antipatica. Posso dire che chi fu vigliacco al tempo, lo è rimasto ancora oggi e lo sarà sempre». Della sfiducia, ricorda, venne avvisato dalla stampa la sera precedente.

L’analisi

Lo scenario politico oggi, ammette, è però diverso rispetto al suo tempo. «Comprendo Contini e posso comprendere anche Pisu», osserva. Ma ribadisce un principio che considera non negoziabile: «Gli impegni verbali valgono quanto quelli scritti. Resta però il dispiacere per una consiliatura conclusa anzitempo: avrei preferito altre forme di iniziativa politica».

L’ex sindaco, uscito definitivamente dal Consiglio nel 2000, conserva con orgoglio le opere realizzate: «Casa Angioni, l’impianto di via delle Serre e la palestra, progettata e inaugurata nell’arco di due anni. I miei ricordi si intrecciano con quelli di una Quartucciu profondamente diversa, un tempo animata dalla battaglia per l’autonomia da Cagliari, conquistata nel 1983». Abis visse quella protesta in prima persona, anche come segretario del Psi, e rievoca l’occupazione dell’asilo frequentato dai suoi figli che, sebbene pronto, non poteva aprire per problemi ai collaudi degli impianti.

L’identità perduta

Oggi è soprattutto quello spirito collettivo, a duo avviso, a mancare. «Il Comune si è un po’ “appiattito”, sembra aver perso la spinta che un tempo univa i residenti. Ha forse spersonalizzato la battaglia fatta nell’83». Abis riconosce un associazionismo meno presente e una comunità che fatica a identificarsi in obiettivi condivisi. «Nonostante quasi 5000 residenti in più rispetto al 1983, quando votò l’80% dei cittadini, nel 2022 l’affluenza fu meno della metà. Anche le giovani coppie finiscono per portare i figli altrove: Quartucciu non offre servizi adeguati alle loro esigenze. Un impoverimento della vita sociale che, scavando sino in fondo, riflette un distacco più generale fra cittadini e politica».

Il consiglio

Da testimone di oltre quarant’anni di storia, Abis guarda anche al futuro di Quartucciu . Il suo è un invito, e un consiglio, rivolto a chi amministrerà il paese dopo il commissariamento: «Dovranno ricercare il contatto con la gente: confrontarsi e ascoltare anche le critiche. Anche io non ci sono sempre riuscito: durante il mio mandato ero assorbito dal lavoro che comporta la carica, trascurando talvolta proprio quel dialogo con i miei concittadini. Perché le opere, da sole, non bastano a tenere insieme un paese. Il mio augurio ai futuri amministratori è semplice e diretto: coinvolgete e ascoltate di più le persone».

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