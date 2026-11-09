Il peronismo punta sul messaggio di Leone per sfidare Milei  

BUENOS AIRES. Le parole pronunciate da Papa Leone in difesa dei più poveri, degli anziani, dei disabili e per «un'economia al servizio delle persone», hanno avuto un profondo impatto nell’intero arco politico argentino, che intravede già all’orizzonte le elezioni presidenziali del 2027. In particolare, l’opposizione peronista ha sottolineato che i concetti espressi dal Pontefice si scontrano visibilmente con l'ultraliberismo intransigente del presidente Javier Milei e con gli incessanti tagli alle spese sociali applicati dal suo governo. Il discorso del Papa è chiaro, «prima ci sono le persone e poi l'economia, e il governo deve prendere nota». Così il governatore peronista della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, ha commentato le parole pronunciate da Leone XIV nel suo primo discorso in terra argentina, proprio di fronte a Milei. «Il Papa è la voce di chi rappresenta la speranza e incarna la fede, ed è venuto a chiamarci a raccolta. Lasciamo che sia lui a parlare; ascoltiamolo. Per quanto mi riguarda è facile, dato che condivido molte delle sue parole, mentre chi potrebbe trovarlo difficile è chi ha intrapreso un cammino diverso«, ha aggiunto il governatore, in odore di candidatura per il peronismo. Kicillof ha avuto il suo momento personale di visibilità ricevendo il Papa all’Istituto Don Orione della località di Claypole. «Una visita che di per sé racchiude un messaggio», ha affermato il leader peronista. Il messaggio sociale del Papa, che pure ha come obiettivo recuperare una unità d’intenti in vista del bene comune, ha scosso tuttavia nel profondo anche la stessa maggioranza di governo. La vicepresidente Victoria Villaruel, critica da tempo dell’esecutivo, ha affermato che il discorso pronunciato dal pontefice di fronte a Milei è stato «in linea con la difficile realtà politica ed economica dell'Argentina. Il Papa è consapevole che non siamo un Paese in cui siamo tutti fratelli». E nelle ultime ore si sono acuite le tensioni anche con la ex ministro dell'Interno e attuale capogruppo in Senato, Patricia Bullrich. Potrebbe arrivare un’estromissione dalla coalizione dopo le recenti critiche alla situazione economica e sociale e la richiesta di un allentamento della stretta alla spesa pubblica.

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