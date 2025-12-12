Show, musica, animazione: la città si veste per il Natale 

Dall’alto il panorama è straordinario. Tuvixeddu, la laguna di Santa Gilla, le mura di Castello. Bastano pochissimi secondi, viaggiando a cento chilometri orari, per arrivare al punto più alto di osservazione. È questa, la giostra panoramica alta 40 metri montata al luna park allestito (come ogni anno) al centro commerciale Santa Gilla, una delle attrazioni di queste festività di Natale in città.

Poi, si può vivere la magia del Circo di Natale (da anni senza più animali) sotto il tendone fiabesco e tecnologico di viale Monastir. Quindi l’animazione nelle vie tradizionali dello shopping, i tradizionali mercatini, lo spettacolo degli stuntman in viale Poetto, all’ingresso dello stadio. E poi la musica e l’intrattenimento di giocolieri, saltimbanchi, bande musicali, elfi e mascotte nelle strade e nelle piazze. Senza dimenticare la Fiera Natale, di nuovo aperta oggi e domani (e nel prossimo weekend). È un po’ un sogno il Natale a Cagliari e Pirri. È ricco, ricchissimo, infatti, il menù per le festività proposto da Comune, associazioni e privati. «Ci sono tantissimi eventi in programma per famiglie e bambini», spiega l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Molte attrazioni, anche di natura sportiva», il riferimento è al Rally in città che comincia oggi e va avanti fino a domani, «che possono fare da corollario alle giornate dedicate allo shopping per i regali di Natale», aggiunge.

Wonderland

Da poco più di una settimana la città dall'alto acquista nuove suggestioni e il Wonderland, il parco dei divertimenti per tutta la famiglia (ingresso gratuito), che fino all’11 gennaio ospita tante attrazioni tra dischi volanti, una grande pista di ghiaccio e altre divertenti iniziative è ormai, da cinque anni, un appuntamento fisso. «Anche quest’anno abbiamo il booster e la pista di pattinaggio, che si confermano attrazioni particolarmente apprezzate dalle famiglie», spiega la padrona di casa, Rossella Duville. Non solo. «In diverse giornate, il 21 dicembre con i Superanimatori, ci saranno spettacoli di animazione per i più piccoli, oltre ad diverse aree food. È un format che sta crescendo», spiega ancora. E che i cagliaritani sembrano apprezzare.

Acrobati e giocoleria

La novità assoluta di quest’anno è il circo: da anni, ormai, senza più animali, i fratelli Martini si affidano alla regia di Ottavio Belli (e alla sua società, “magic production”) e portano in scena uno spettacolo di Natale per tutta la famiglia con protagonisti maghi, efli, acrobati. «Uno spettacolo teatrale riadattato al circo», spiega il regista, «dove saranno protagonisti anche acrobazie aeree», perché è sempre un circo, «numeri di forza, di giocoleria. Con un finale che regala un colpo di scena», avverte. Una storia di Natale, con un inevitabile happyend, «che piace ai bambini ma anche agli adulti perché lo spettacolo è basato su una storia», aggiunge. «A legare il tutto, tre attori: Vito Cascione, Simone Zonparelli e Maria Cristina Cutinella», dice ancora.

Gli spettacoli

Alcune iniziative sono partite nei giorni scorsi: le tradizionali casette di legno addobbate che vendono decorazioni artigianali e cibi hanno riaperto nel Corso Vittorio e in piazza Yenne il primo dicembre (fino all’Epifania) e fino a Natale proporranno animazioni, laboratori e spettacoli per bambini (con il fantastico mondo della Casa di Babbo Natale). E oggi riapre la Fiera Natale, il foramt dedicato al cibo, all’artigianato, alla musica che domani vedrà sul palco del Palazzo dei Congressi (ingresso gratuito) Amedeo Minghi per un concerto che si annuncia (come quello i Iva Zanicchi lunedì scorso) imperdibile. Ma, come detto, Cagliari offre numerose attrazioni per Natale, a partire dal Castello di Babbo Natale, grande attrazione dedicata ai bambini e ospitata in un vero castello medievale, quello di San Michele.

Ricco anche il programma al Teatro Doglio, con i canti gospel e lo spettacolo teatrale Racconto di Natale, ispirato a un classico di Dickens. Insomma, le proposte non mancano. A Cagliari è già Natale. ( ma. mad. )

