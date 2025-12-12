L’Europa congela i beni russi: 210 miliardi per ricostruire l’Ucraina 

L’Unione europea, con 25 voti a favore e due contrari, ha deciso il blocco degli asset russi per garantire i fondi per la ricostruzione dell’Ucraina. Circa 210 miliardi vincolati ai risarcimenti. Nel frattempo proseguono i negoziati voluti da Trump sull’ipotesi di accordo: prevista la cessione di ampie porzioni di territorio per la quale l’Europa avrebbe chisto agli Usa garanzie di sicurezza per Kiev. Mattarella ai diplomatici: no a un ordine mondiale basato su sopraffazione e guerra.

