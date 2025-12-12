Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa 

“La invitiamo a rimanere in attesa per non perdere la priorità acquisita”: la giornata inizia con un messaggio registrato e la certezza che la mattina sarà indubbiamente lunga. Un destino già scritto per l’utente cagliaritano fiducioso alle prese con numeri verdi e centralini pubblici per sbrigare le incombenze di tutti. Tipo: ritiro di un rifiuto ingombrante, cambio medico, segnalazione di una perdita Abbanoa o la richiesta di un appuntamento all’Inps. Ciò che ancora non sa l’ignaro cittadino è che potrebbe stare inutilmente in coda, dover aspettare al telefono per quindici minuti oppure tentare vanamente di sentire una voce umana.

Il test

Il primo tentativo è con il Cup dell’Asl, dieci minuti dopo le 8, per fissare un’ipotetica visita medica. «Lei è in linea con il centro unificato di prenotazione sanitaria della regione Sardegna. La preghiamo di tenere a portata di mano tessera sanitaria e impegnativa e di rimanere in linea. Le risponderà il primo operatore disponibile», spiega la voce metallica. Bastano pochi secondi per spegnere ogni speranza. “Gli operatori sono momentaneamente occupati”, informa la stessa voce dell'inizio. “Ci scusiamo e la preghiamo di richiamare più tardi, tenendo a portata di mano tessera sanitaria e impegnativa”. L’utente ci riprova per altre tre volte: ma allo 070/474747 non si riesce a ottenere risposta.

Così uno rinuncia alla visita medica, e siccome ha una vecchia lavastoviglie da far ritirare chiama il servizio porta a porta del Comune di Cagliari, al numero verde 800533122. “Lei è il chiamante numero cinque in attesa di parlare con un operatore”: risponde una voce maschile con l'accompagnamento musicale di un motivetto jazz. “Il tempo di attesa stimato attualmente è di due minuti”. In realtà non si avanza di posizione per otto, solo dopo un quarto d'ora, col motivetto imparato a memoria, si riesce a parlare con un gentile operatore per il ritiro della lavastoviglie che in realtà non esiste.

Acqua e pensioni

È una mattinata piena d'incombenze: mettiamo che ci sia un'improvvisa perdita idrica da segnalare. Il nostro utente carico di fiducia digita sul cellulare il numero del servizio clienti di Abbanoa (848800964 se si chiama dal mobile). “Un nostro operatore le risponderà dall'Italia il prima possibile”. Sono le 9 e nove minuti, si parte alla grande: “La sua posizione in coda è uno”, assicurano dall’altra parte della cornetta, dove azzardano un attesa di 60 secondi. Previsione sbagliata, ma comunque dopo tre minuti e 21 un essere umano è pronto a ricevere la segnalazione. Ne servono quasi dieci per poter dialogare con un impiegato dell'Inps: “La informiamo che il tempo di attesa potrebbe protrarsi oltre il previsto a causa di uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali”, anticipa il messaggio registrato, ma tutto sommato ce la si cava in pochi minuti.

Cambio medico

C'è anche la questione del cambio medico da risolvere. Così uno cerca su internet il numero a cui rivolgersi. Nel caso in questione è lo 0706096204: al quale non risponde nessuno nonostante si rispettino i giorni e gli orari indicati.

Per segnalare un guasto elettrico bastano 3 minuti e pochi secondi, sempre se si riesce a liberarsi dall'assistente virtuale. Decisamente efficiente il servizio comunale per segnalare le buche stradali: “Salve, siete in contatto con Avr spa. La preghiamo di attendere, un operatore le risponderà al più presto”. Cosa che accade otto secondi dopo un minuto.

