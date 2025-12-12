A Bergamo la carica del Cagliari 

Galvanizzato dal successo contro la Roma, il Cagliari cerca continuità questa sera (fischio d’inizio alle 20.45) sul campo dell’Atalanta. Pisacane deve rinunciare ancora a Mina. Borrelli (nella foto) al centro dell’attacco.
alle pagine 50, 51
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Galvanizzato dal successo contro la Roma, il Cagliari cerca continuità questa sera (fischio d’inizio alle 20.45) sul campo dell’Atalanta. Pisacane deve rinunciare ancora a Mina. Borrelli (nella foto) al centro dell’attacco.
alle pagine 50, 51