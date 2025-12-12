VaiOnline
I disagi.
13 dicembre 2025 alle 00:11

Strade sotto pressione per i lavori a Oristano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oristano entra nel vivo delle festività con le strade già sotto pressione. Tra le vie dello shopping affollate e i cantieri che punteggiano la città, il sistema della viabilità sembra faticare a reggere l’urto della stagione più intensa dell’anno. Il punto più critico resta via Tirso. Qui, soprattutto nelle ore serali, il flusso di auto si trasforma in un imbuto che lascia poco scampo: le code si allungano fino a piazza Roma e verso via Mazzini. Rimanere bloccati tra un incrocio e l’altro è diventato quasi un rituale quotidiano, con tempi di attesa che superano di gran lunga la normale tolleranza degli automobilisti.

Nel centro storico la situazione non è più indulgente. La chiusura di via Duomo per il rifacimento della pavimentazione ha ridisegnato la mappa degli spostamenti, riversando un traffico inatteso nelle strette via Ciutadella de Menorca e via Carmine. Strade nate per un flusso moderato si ritrovano ora a smaltire colonne di auto che avanzano a passo d’uomo, con ripercussioni anche sugli incroci vicini. Spostandosi appena oltre il perimetro centrale, il quadro non cambia. Via Sardegna sopporta forse il peso maggiore: il cantiere per la messa in sicurezza idraulica nel tratto tra via Carnia e via La Sila impone il divieto di transito verso Foro Boario, costringendo a deviazioni obbligate su via Cimarosa, via Rossini e via Carnia. Per chi arriva da via Brancaleone Doria l’unica scelta è la svolta a destra verso via Vandalino Casu. Il risultato è una città che si muove a fatica, sospesa tra esigenze di sicurezza, lavori necessari e il consueto sovraccarico delle feste.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 