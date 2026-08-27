Sgomberate le tende al Seleni 

Il blitz è scattato di buon mattino. Al bosco Seleni, gli agenti della polizia locale di Lanusei hanno sgomberato un campeggio abusivo all’ombra dei lecci. Due gruppi di turisti sardi avevano sistemato le loro tende benché nell’area sia vietato campeggiare. Quando gli occupanti delle tende, una volta sorpresi dagli agenti, hanno accolto l’invito a rimuovere le tende senza battere ciglio e senza alcuna polemica. Una reazione non del tutto scontata. Hanno smantellato l’accampamento e, prima di ripartire verso altre destinazioni, hanno pranzato sui tavoli dell’oasi naturale.

Solo l’ultimo caso di un’estate in cui, in assenza o quasi di controlli, campeggiatori abusivi e camper hanno fatto del Seleni una terra di nessuno.

Il caso

I turisti di prossimità hanno bivaccato al Seleni già dalla sera precedente. Tutto è filato liscio fino a quando, ieri mattina, non si sono presentati gli agenti della polizia locale a far notare che campeggiare in quell’area è vietato. Non dal giorno prima ma da sempre. Il confronto pacifico è culminato con il ripristino del tratto di bosco in cui avevano piazzato le tende. Il blitz è scaturito da una preventiva attività di monitoraggio e raccolta di informazioni sul territorio.

L’assessora

Il fenomeno è diffuso e la presenza di camper all’interno del bosco viene recepita come segnale d’allarme. Anche alla luce delle diverse segnalazioni che arrivano in Comune, l’assessora comunale all’Ambiente, Maria Tegas, conosce bene la faccenda. «Abbiamo potenziato l’organico stagionale della polizia locale anche per monitorare le zone sensibili come il bosco. Stiamo cercando di regolamentare sempre più l’utilizzo del parco, ma la gestione è complessa».

Un eventuale costruzione di un’area attrezzata per ospitare i camper (come avvenuto in altri centri) non è tra le priorità amministrative. Ma in vista c’è un intervento strutturale per scoraggiare l’accesso dei mezzi all’interno del bosco: «Con gli imminenti lavori del selciato che attraversa il bosco creeremo una barriera laterale con terra stabilizzata per impedire ad auto e camper l’accesso al bosco».

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