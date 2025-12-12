VaiOnline
Monte Urpinu.
13 dicembre 2025 alle 00:09

Sfida a tutta velocità in viale Europa: oggi lo spettacolo del Rally di Cagliari  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi si accendono i motori del 1º Rally Città di Cagliari, la nuova manifestazione, firmata Aci e New Turbomark e supportata dalla Regione, nata per portare in città lo spettacolo del motorsport, con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso nel dicembre cagliaritano che coniughi valenza sportiva e capacità di offrire visibilità e indotto economico in bassa stagione.

La città ospiterà partenza (14.30 di oggi) e arrivo (15 di domani) in Piazza dei Centomila, dove vigono divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 8 di ieri alle 20 domani. Il parco assistenza sarà invece all’interno del quartiere fieristico e l’accesso sarà libero, il riordino notturno stasera al Molo Ichnusa. Ma il momento più atteso è senza dubbio la prova (1,6 km) che si correrà dalle 18.54 di oggi in viale Europa. Solo chi ha effettuato la prenotazione gratuita per le tribune (soldout) potrà accedere, entro le 18, transitando a piedi in viale Europa. Tutti gli altri, senza prenotazione, potranno assistere dalle due aree pubblico libere ricavate nei pressi del fine prova, lato via Garavetti (una, quella più ampia, è all’interno del Parco di Monte Urpinu). Oggi vigono divieto di transito e rimozione forzata in viale Europa (8-23.30) e in via Dexart (8-22) dall’intersezione con via Raffa Garzia a Viale Europa.utto si svolgerà sotto il controllo della direzione gara, che tramite dispositivi di tracking e il supporto del personale tecnico e sanitario dedicato dislocato lungo il percorso, garantirà lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Oggi in programma anche lo shakedown a Cala Regina (Provinciale 17, 9.30-12.30) e la prova Dolianova-San Nicolò Gerrei (15 km, alle 15.29). Domani i doppi passaggi sulle “Sinnai-Tasonis” (5,64 km, ore 8.59 e 12.57) e “Gigi Olivari” (11.06 km, ore 10.02 e 14.00).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 