Sfida a tutta velocità in viale Europa: oggi lo spettacolo del Rally di Cagliari  

Oggi si accendono i motori del 1º Rally Città di Cagliari, la nuova manifestazione, firmata Aci e New Turbomark e supportata dalla Regione, nata per portare in città lo spettacolo del motorsport, con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso nel dicembre cagliaritano che coniughi valenza sportiva e capacità di offrire visibilità e indotto economico in bassa stagione.

La città ospiterà partenza (14.30 di oggi) e arrivo (15 di domani) in Piazza dei Centomila, dove vigono divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 8 di ieri alle 20 domani. Il parco assistenza sarà invece all’interno del quartiere fieristico e l’accesso sarà libero, il riordino notturno stasera al Molo Ichnusa. Ma il momento più atteso è senza dubbio la prova (1,6 km) che si correrà dalle 18.54 di oggi in viale Europa. Solo chi ha effettuato la prenotazione gratuita per le tribune (soldout) potrà accedere, entro le 18, transitando a piedi in viale Europa. Tutti gli altri, senza prenotazione, potranno assistere dalle due aree pubblico libere ricavate nei pressi del fine prova, lato via Garavetti (una, quella più ampia, è all’interno del Parco di Monte Urpinu). Oggi vigono divieto di transito e rimozione forzata in viale Europa (8-23.30) e in via Dexart (8-22) dall’intersezione con via Raffa Garzia a Viale Europa.utto si svolgerà sotto il controllo della direzione gara, che tramite dispositivi di tracking e il supporto del personale tecnico e sanitario dedicato dislocato lungo il percorso, garantirà lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Oggi in programma anche lo shakedown a Cala Regina (Provinciale 17, 9.30-12.30) e la prova Dolianova-San Nicolò Gerrei (15 km, alle 15.29). Domani i doppi passaggi sulle “Sinnai-Tasonis” (5,64 km, ore 8.59 e 12.57) e “Gigi Olivari” (11.06 km, ore 10.02 e 14.00).

