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Savona.
28 agosto 2026 alle 00:35

Segnale d’aiuto,  fermato per molestie 

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Genova. Piegare il pollice e chiudere le dita contro il palmo della mano: è il signal for help , gesto convenzionale per chiedere aiuto in una situazione di pericolo senza attirare l’attenzione dell’aggressore. A Savona ha salvato la vita a una giovane donna aggredita e molestata da uno sconosciuto alla fermata di un autobus. La ragazza ha mantenuto la calma e rivolto il gesto a un’altra giovane in attesa del bus. Quest’ultima ha compreso il messaggio e chiamato il 112. I carabinieri sono intervenuti fermando nelle vicinanze un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, il gesto aveva contribuito a salvare una ragazzina di 14 anni a Rocca Cencia, alla periferia di Roma. La giovane era in auto con un uomo che avrebbe tentato di abusare di lei: gli agenti hanno notato il suo segnale mentre l’uomo era entrato in un negozio e sono intervenuti, arrestandolo per violenza sessuale aggravata.

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