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La sfida.
30 settembre 2026 alle 00:13

Sedici impianti per cinque posti: le rivali per il 2032 

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Anche se la documentazione dovesse essere consegnata in tempo, non è detto che Cagliari rientrerà poi tra gli stadi prescelti dalla Uefa per la manifestazione che si disputerà in Italia e in Turchia nel 2032. La concorrenza per gli Europei è agguerrita perché per cinque posti si sono candidate 13 città con 16 impianti complessivamente coinvolti. Secondo quanto filtra, la Figc potrebbe non presentarli nemmeno tutti, facendo una prima scrematura e gli stadi da 16 potrebbero diventare 10. Nel dossier ci sarà sicuramente il nuovo stadio della Roma che sorgerà nel quartiere di Pietralata. Lo ha confermato il presidente Giovanni Malagò dopo che lunedì è arrivata l’approvazione del progetto. Ed è difficile pensare a un Europeo senza gare nella Capitale, tanto che a Roma si sogna una doppietta, includendo anche l’Olimpico. Tra i cinque stadi rientrerebbe anche l’Allianz Stadium della Juventus a Torino, l’unico al momento completamente a norma. Restano poi i punti interrogativi sul nuovo San Siro di Milano, mentre a Firenze sono già iniziati i lavori per la riqualificazione dell’Artemio Franchi. In corsa ci sono poi anche Bari, Bologna, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno e Verona. Cagliari, per restare sul treno di Euro 2032, deve pubblicare il bando entro oggi.

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