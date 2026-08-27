Scuola da ristrutturare, interviene la Provincia  

Il muro è pericolante, la riqualificazione dell’Istituto superiore “G. Asproni” è urgente. La Provincia del Sulcis Iglesiente ha affidato i lavori ad un’impresa di Carbonia per un importo complessivo di quasi 54mila euro. L’intervento nasce dalla necessità di mettere in sicurezza una parte del muro di recinzione esterna dell’istituto, che si sta inclinando verso le aree destinate alle attività sportive.

La necessità di intervenire rientra nelle competenze della Provincia, alla quale spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delle scuole superiori. Il progetto era stato approvato a luglio e successivamente la Provincia ha avviato la procedura per individuare l’impresa incaricata dei lavori. L’offerta presentata dalla società di Carbonia è stata giudicata congrua e conveniente dall’amministrazione.

«Rientra in tutti quei piccoli cantieri, ordinari e straordinari, che abbiamo avviato da quando siamo stati eletti. Questo, nello specifico, rientra nell’ordinario, che però era accantonato da un po' di tempo ed ora è giusto il momento per metterci mano», dichiara il presidente della Provincia Mauro Usai.

L’intervento all’Asproni si inserisce inoltre in un quadro più ampio di manutenzione del patrimonio provinciale. La Provincia ha infatti avviato l’iter per un accordo-quadro biennale destinato ai lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle sedi amministrative nel periodo 2026-2027. Nel caso dell’Asproni, dunque, i lavori rispondono innanzitutto a un’esigenza di sicurezza legata alle condizioni del muro e alla sua vicinanza alle aree sportive.

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