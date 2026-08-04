Scontro tra auto, quattro feriti sull’Orientale sarda  

Due feriti in codice rosso trasportati in elicottero all’ospedale di Sassari, di cui uno in pericolo di vita, altri due meno gravi, invece, sono stati ricoverati all’ospedale San Francesco di Nuoro. È il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto ieri nel primo pomeriggio sulla strada statale 125, l’Orientale sarda, tra Orosei e Cala Liberotto.

A scontrarsi formalmente due auto, una Peugeot condotta da un oroseino e una Mg, con a bordo tre turiste inglesi, l’impatto sul ponte di Orgoi, proprio all’uscita di una curva alla fine di un lungo rettilineo.

Le due vetture, con quattro persone a bordo, si sono scontrate al chilometro 228 della statale. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre i feriti dalle lamiere delle auto e li hanno consegnati alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto con tre ambulanze e l’elicottero di Areus. Due delle persone ferite, le più gravi, l’autista della Peugeot, e una inglese sono state trasportate, all’ospedale di Sassari in codice rosso con l’elisoccorso. Gli altri due feriti, entrambi di nazionalità inglese, più lievi, sono stati accompagnati all’ospedale di Nuoro.

L’Anas ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso fra il chilometro 225 e il chilometro 230 per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale, con gravi disagi per decine di automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siniscola che hanno avviato gli accertamenti per risalire e stabilire le eventuali responsabilità. Sulle cause dell’incidente stanno lavorando i militari, ma l’impatto è stato devastante.

Probabilmente una delle due auto, dopo aver affrontato la curva, ha invaso la corsia opposta, da capire se sia avvenuto per la velocità, una distrazione oppure un malore del conducente. L’invasione di corsia proprio nel momento in cui stava giungendo l’altra auto. L’impatto è stato inevitabile e violento. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare gli occupanti delle auto dalle lamiere contorte e affidarle alle cure dei medici.

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