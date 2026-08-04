Il caldo non dà tregua, bollino rosso anche a Cagliari 

Il caldo eccezionale sull’Italia tocca un nuovo record: se oggi saranno 25 le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore, domani saliranno a 27. Tutte le città campione monitorate dal ministero della Salute dal Nord al Sud, compresa Cagliari (con livello 3, il massimo), registreranno dunque - per la prima volta quest’anno - temperature massime con rischi per la salute di tutta la popolazione.

E, purtroppo, si registrano nuovi decessi legati con grande probabilità proprio alla canicola: un carpentiere di 40 anni è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella Bassa bresciana e una guardia giurata di 55 anni ha perso la vita, a causa di un malore, mentre si trovava in auto per la vigilanza ad una gioielleria nel centro di Bologna.

A fronte dell’emergenza, l'Usb ha proclamato a livello nazionale un pacchetto di 16 ore di sciopero, immediatamente utilizzabile nei luoghi di lavoro in cui non siano garantite condizioni adeguate di sicurezza in relazione alle attuali condizioni climatiche.

Condizioni che non muteranno almeno per una settimana, durante la quale, secondo le previsioni dei meteorologi, si registreranno fino a 39 gradi in città, afa anche di notte e pochi temporali di calore.

Ieri in Sardegna il centro pù caldo è stato Orani, con 41,4 gradi, ma molti altri paesi hanno superato i 39 gradi.

Per oggi l’Arpas prevede cielo prevalentemente poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi orientali associati ad isolati rovesci o temporali. Temperature: da lieve a moderato calo in entrambi i valori. Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest sul settore occidentale, a regime di brezza sulla costa orientale. Calma nelle ore notturne.

Mari poco mossi con moto ondoso in leggero aumento a partire dalla costa meridionale.

Un'estate da primato anche in Paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto: la stazione di Vienna-Stammersdorf ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi. Un valore mai misurato prima nel paese alpino.

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