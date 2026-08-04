Chat Delmastro, oggi il voto alla Camera 

Il centrodestra tira dritto sul caso Delmastro. Non ci sarà alcun approfondimento legato alle comunicazioni della Procura di Roma sulle conversazioni via chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia, quota FdI, e Mauro Caroccia, il ristoratore condannato in via definitiva come prestanome di Senese, il clan di stampo camorristico con base a Roma. Il caso approda oggi alla Camera, ma la maggioranza è intenzionata a negare l'autorizzazione ai pm ad acquisire i messaggi.

Sulla presa di posizione del centrodestra, il presidente della Giunta per le autorizzazione a procedere, Devis Dori di Europa verde, si riserva di valutare un ricorso alla Corte costituzionale: «Il conflitto in atto in questi giorni – ha spiegato – lede profondamente le prerogative dell’organismo di garanzia». Anche perché nessun componente della Giunta, nemmeno Dori, hanno potuto vedere le chat, per decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

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