Recuperato il corpo del marito di Roccella 

Viterbo. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico dal pomeriggio del 27 giugno. Era a una ventina di metri dalla riva e a un chilometro dal punto in cui si era tuffato dalla piccola barca su cui, con la moglie, era uscito sul lago. Aveva fatto in tempo a dire di sentirsi poco bene, poi era scomparso tra i flutti.

Cavallari, ex docente di Architettura, aveva 84 anni. L’allarme lanciato dalla ministra e l’avvio immediato delle ricerche non avevano dato esito fino a ieri. Dopo il ritrovamento, Eugenia Roccella (che stava con lui dall’età di 18 anni e avevano da poco celebrato le nozze d’oro) ha ringraziato tutte le persone impegnate nelle ricerche e chi le è stato vicino in queste settimane: «Si chiude oggi un periodo di straziante attesa». Solidarietà alla ministra è arrivata da tutte le forze politiche e dal Governo.

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