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Sinnai.
28 agosto 2026 alle 00:34

Scontro sulla nuova 125, coinvolte tre auto 

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Scontro fra tre auto ieri pomeriggio sulla nuova Orientale sarda, all’altezza di Solanas. Tre i feriti: in condizioni più gravi, una donna di 46 anni di Dolianova, accompagnata in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso. Ha riportato diverse ferite ed è stata ricoverata in osservazione. Gli altri feriti sono stati invece accompagnati in ospedale a bordo di due ambulanze. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono un coetaneo della donna, anche lui di Dolianova, che viaggiava assieme alla donna, ed un automobilista di Sinnai. Le loro condizioni non sono preoccupanti. A prestare i primi soccorsi è stato un turista che ha anche lanciato l’allarme. Sul posto, oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sinnai e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e per risalire alle eventuali responsabilità. Coinvolte nel sinistro una Class e due Lancia Y. L’incidente sarebbe stato provocato da un’invasione di corsia con successivo scontro frontale che poi ha coinvolto anche la terza macchina. I mezzi sono stati rimossi dai Vigili del fuoco di Cagliari. Dopo gli interventi, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. ( r.s. )

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