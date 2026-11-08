Scontro fra treni in Egitto: sette morti e 112 feriti 

Il Cairo. È di sette morti e 112 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio provvisorio dello scontro tra due treni passeggeri avvenuto nel governatorato di Giza, a circa 60 chilometri dal Cairo, nei pressi della cittadina di Al Ayyat. Un convoglio fermo sui binari è stato travolto da un altro in corsa: quattro vagoni sono deragliati. Tra le vittime c'è il macchinista del treno investitore, morto sul posto, mentre altre sei persone sono decedute dopo il ricovero in ospedale. Le autorità hanno escluso il coinvolgimento di turisti.

Sull'incidente saranno avviate un'indagine tecnica e una giudiziaria per accertare le cause e le responsabilità. Il presidente Al Sisi ha promesso di fare luce su eventuali negligenze e disposto l'aumento degli indennizzi per i familiari delle vittime e i feriti.

La tragedia riporta l'attenzione sulle condizioni della rete ferroviaria egiziana, la più antica dell'Africa e del Medio Oriente, inaugurata nel 1854 e da tempo alle prese con problemi di manutenzione. Gli incidenti sono frequenti: nel 2002, sulla stessa linea che collega Il Cairo ad Assuan, morirono 370 persone nel più grave disastro ferroviario del Paese. Nel 2021 uno scontro nel sud provocò 32 morti e oltre cento feriti, mentre nel 2024 un incidente nel Delta del Nilo causò tre vittime e 50 feriti. Lo scorso 10 settembre, sempre nel governatorato di Giza, una collisione tra due treni merci aveva provocato il ferimento di due ferrovieri e il deragliamento di una locomotiva e due vagoni.

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