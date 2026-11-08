SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il Cairo.
09 novembre 2026 alle 00:47

Scontro fra treni in Egitto: sette morti e 112 feriti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cairo. È di sette morti e 112 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio provvisorio dello scontro tra due treni passeggeri avvenuto nel governatorato di Giza, a circa 60 chilometri dal Cairo, nei pressi della cittadina di Al Ayyat. Un convoglio fermo sui binari è stato travolto da un altro in corsa: quattro vagoni sono deragliati. Tra le vittime c'è il macchinista del treno investitore, morto sul posto, mentre altre sei persone sono decedute dopo il ricovero in ospedale. Le autorità hanno escluso il coinvolgimento di turisti.

Sull'incidente saranno avviate un'indagine tecnica e una giudiziaria per accertare le cause e le responsabilità. Il presidente Al Sisi ha promesso di fare luce su eventuali negligenze e disposto l'aumento degli indennizzi per i familiari delle vittime e i feriti.

La tragedia riporta l'attenzione sulle condizioni della rete ferroviaria egiziana, la più antica dell'Africa e del Medio Oriente, inaugurata nel 1854 e da tempo alle prese con problemi di manutenzione. Gli incidenti sono frequenti: nel 2002, sulla stessa linea che collega Il Cairo ad Assuan, morirono 370 persone nel più grave disastro ferroviario del Paese. Nel 2021 uno scontro nel sud provocò 32 morti e oltre cento feriti, mentre nel 2024 un incidente nel Delta del Nilo causò tre vittime e 50 feriti. Lo scorso 10 settembre, sempre nel governatorato di Giza, una collisione tra due treni merci aveva provocato il ferimento di due ferrovieri e il deragliamento di una locomotiva e due vagoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Regione confida nel preavviso, la soluzione sarebbe un accordo

Buio sulla continuità, voli appesi a un filo

Aeroitalia vorrebbe lasciare prima di gennaio L’esperto avverte: interesse pubblico prevalente  
Al. Car.
Il confronto

M5S, vertice fiume ma la tensione resta

Nel palazzo della Regione la riunione dei pentastellati per superare il “caso commissioni” 
Massimiliano Rais
L’allarme

Emergenza migranti, raffica di sbarchi: cento arrivi in 48 ore

Allarme a Sant’Antioco, Chia e Pula Approdi anche nel litorale di Quartu 
Andrea Busia Fabio Murru
Verso le elezioni

Renzi: «Salis unirà il centro». Ma lei si sfila

Campo largo, la sindaca di Genova: «Discussioni sterili, basta fughe in avanti» 
Israele

Mandato a Eisenkot: «Momento fragile per il Paese»

I tanti veti degli alleati condizionano il percorso del premier incaricato 