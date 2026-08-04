VaiOnline
Prevenzione.
05 agosto 2026 alle 00:26

Sarroch, la tutela dei lavoratori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La sezione Federmeccanica di Confindustria Sardegna Meridionale e le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fsm Cisl, Uilm Uil hanno sottoscritto un accordo per la prevenzione e la gestione del rischio caldo nel Polo Industriale di Sarroch. L’iniziativa, prima in Italia, è stata realizzata nell'ambito del progetto pilota “Prevenzione Sardegna 2025” promosso dalla direzione regionale di Inail Sardegna, con il contributo tecnico e scientifico della Sarlux, Gruppo Saras.

Nello specifico, l’intesa ha ideato un sistema di allerta e monitoraggio, da applicarsi nel comparto metalmeccanico, articolato su quattro livelli di rischio a cui conseguono mirati e progressivi orientamenti gestionali che, partendo dalla organizzazione delle pause e la rimodulazione dell’orario di lavoro, arriva sino alla definizione delle casistiche in cui si rende necessaria la sospensione delle attività produttive. Elemento innovativo è il dispositivo che prevede un sistema di coordinamento e interlocuzione in tempo reale operato da una commissione ristretta composta dai rappresentanti dei lavoratori delle imprese metalmeccaniche che operano nel sito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nord Sardegna.

Cuga ai minimi, stagione irrigua a rischio

Mariangela Pala
Assalto alle coste

Cala Finanza, Villa Joy finisce sotto sequestro

Sigilli anche a un sito archeologico Cinque persone indagate: i nomi 
Andrea Busia
San Gavino.

«Reparti in emergenza»

Gigi Pittau
trasporto pubblico

Taxi senza più confini: «Un bacino unico per 17 Comuni diversi»

Il delegato della Città metropolitana Zaher prova a mediare nella lite Cagliari-Quartu 
Luigi Almiento
La crisi

Sofia, assalto naziskin all’hotel che ospita 400 ebrei italiani

Da Roma condanna unanime: «Antisemitismo da combattere» 