Sarroch, la tutela dei lavoratori 

La sezione Federmeccanica di Confindustria Sardegna Meridionale e le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fsm Cisl, Uilm Uil hanno sottoscritto un accordo per la prevenzione e la gestione del rischio caldo nel Polo Industriale di Sarroch. L’iniziativa, prima in Italia, è stata realizzata nell'ambito del progetto pilota “Prevenzione Sardegna 2025” promosso dalla direzione regionale di Inail Sardegna, con il contributo tecnico e scientifico della Sarlux, Gruppo Saras.

Nello specifico, l’intesa ha ideato un sistema di allerta e monitoraggio, da applicarsi nel comparto metalmeccanico, articolato su quattro livelli di rischio a cui conseguono mirati e progressivi orientamenti gestionali che, partendo dalla organizzazione delle pause e la rimodulazione dell’orario di lavoro, arriva sino alla definizione delle casistiche in cui si rende necessaria la sospensione delle attività produttive. Elemento innovativo è il dispositivo che prevede un sistema di coordinamento e interlocuzione in tempo reale operato da una commissione ristretta composta dai rappresentanti dei lavoratori delle imprese metalmeccaniche che operano nel sito.

RIPRODUZIONE RISERVATA