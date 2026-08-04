Santissimo Salvatore, processione e divieti 

Al via la festa del Santissimo Salvatore a Sestu. Domani ci sarà la processione dalla chiesa addobbata, ma già questa sera ci saranno balli di gruppo.

Il Comune intanto ha pubblicato il percorso della processione e i divieti.La statua del Santissimo Salvatore partirà dalla piazza e attraverserà via Nuova, via San Salvatore, via San Gemiliano, via Parrocchia, Ponte San Pietro, via Scipione, Ponte S. Antonio, via Gorizia, e via Fiume, prima di tornare nella piazza, dalle 18 alle 19. In tutte queste vie e piazza sarà vietato il transito. Piazza san Salvatore e via Fiume saranno vietate alle auto fino a sabato 8, e in via Nuova e in via Udine ci sarà il doppio senso, solo per i residenti.Alla processione ci saranno i cavalieri dell’associazione Ippica Sestese San Giorgio, la banda Giuseppe Verdi, l’Associazione Fucilieri, e tanti altri gruppi. Venerdì si chiude con la Festa dell’anguria e l’esibizione della compagnia teatrale Su Stentu di Serramanna.

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