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Quartucciu.
15 agosto 2026 alle 00:35

Sant’Isidoro, ok al piano di fattibilità: piazza Pisano sarà riqualificata 

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Tra gli interventi previsti nell’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale a Quartucciu c’è anche la riqualificazione di piazza Antonio Pisano, nel borgo di Sant’Isidoro. L’intervento è suddiviso in tre lotti e ha lo scopo di rendere più bella e più fruibile la piazza dove c’è anche la chiesa. Il primo lotto è considerato la parte più importante di tutta l’opera di riqualificazione. «È stato approvato il piano di fattibilità economico-finanziaria», annuncia l’assessore dei lavori pubblici Walter Caredda, «e a breve ci sarà l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e poi verrà indetto il bando di gara per la realizzazione dei lavori». Attualmente la piazza è rialzata e ha ringhiere vecchie e non a norma. Il primo lotto, finanziato con fondi regionali (circa 250.000 euro), punta a metterla in sicurezza per prevenire rischi di cadute e incidenti, soprattutto per anziani e bambini, rendendola conforme alle normative vigenti. Dunque, sono previsti il rifacimento delle gradinate di ingresso dalla strada alla piazza e la messa in sicurezza dei parapetti e dei muri. Inoltre, verrà ritoccato anche il verde presente accanto alla piazza, per renderlo più adeguato al luogo. Gli altri due lotti devono ancora essere progettati nel dettaglio.

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