San Nicolò, domani l’ingresso ufficiale del nuovo parroco 

Domani il nuovo parroco, don Emmanuele Deidda, 35 anni, originario di Villacidro, farà il suo ingresso a Guspini. Alle 17 ci sarà il momento di accoglienza della comunità, con un breve tragitto dalla chiesa di Santa Maria alla chiesa di San Nicolò, insieme al primo cittadino e alle altre autorità. All’arrivo nella chiesa parrocchiale ci sarà il saluto del sindaco e della comunità. Alle 18, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Roberto Carboni, che affiderà ufficialmente a don Emmanuele Deidda la comunità parrocchiale di San Nicolò e l’incarico di coordinatore responsabile dell’oratorio cittadino. «Arrivo a Guspini con gratitudine e con un grande desiderio di mettermi al servizio della comunità parrocchiale», dice il sacerdote. «Vorrei anzitutto ascoltare, conoscere e camminare insieme alle persone, entrando con rispetto in una storia che mi precede, con la speranza di poter diventare, poco alla volta, anch’io figlio di questa comunità». Una nuova guida per la parrocchia di San Nicolò, una delle tre parrocchie del paese (don Claudio Marras è parroco di San Giovanni Bosco e amministratore di San Pio X). Al termine della celebrazione seguirà un momento di festa nella piazza XX Settembre.

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