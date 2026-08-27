San Basilio e San Gregorio, festa di fede 

Al via i festeggiamenti in onore di San Basilio e San Gregorio con i riti religiosi che si svolgeranno tra la parrocchia di Maracalagonis e la chiesetta campestre di San Basilio, vicino alla vecchia Orientare sarda. Quest’anno, come sottolinea il presidente del Comitato Antonio Piccioni, alle processioni di accompagnamento di San Basilio e San Gregorio, mancheranno i buoi per le note vicende legate alla dermatite. I simulacri saranno accompagnati col cocchio trainato da un trattore. I riti religiosi, già iniziati col triduo in parrocchia, proseguiranno domani con la processione verso San Basilio alle 19. Domenica, alle 8 messa in parrocchia. Alle 10,30 “S’incontru” attorno alla chiesetta campestre. Seguirà la messa. Lunedì alle 19, la processione di ritorno a Maracalagonis con la celebrazione della messa in parrocchia subito dopo l’arrivo.

Gli appuntamenti civili prevedono per oggi, dalle 22 l’esibizione del gruppo Skaoss. Domani, fra le baracche di San Basilio è prevista dalle 20 la degustazione dei prodotti tipici. Seguirà Maria Luisa Congiu in concerto. Domenica alle 20 il primo torneo “De sa mura”. Dalle 21 alle 24 musica con Maurizio Pinna e Gigi Cabras, e le ballerine Sara e Camilla. ( ant.ser. )

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