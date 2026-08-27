SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Maracalagonis.
28 agosto 2026 alle 00:34

San Basilio e San Gregorio, festa di fede 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via i festeggiamenti in onore di San Basilio e San Gregorio con i riti religiosi che si svolgeranno tra la parrocchia di Maracalagonis e la chiesetta campestre di San Basilio, vicino alla vecchia Orientare sarda. Quest’anno, come sottolinea il presidente del Comitato Antonio Piccioni, alle processioni di accompagnamento di San Basilio e San Gregorio, mancheranno i buoi per le note vicende legate alla dermatite. I simulacri saranno accompagnati col cocchio trainato da un trattore. I riti religiosi, già iniziati col triduo in parrocchia, proseguiranno domani con la processione verso San Basilio alle 19. Domenica, alle 8 messa in parrocchia. Alle 10,30 “S’incontru” attorno alla chiesetta campestre. Seguirà la messa. Lunedì alle 19, la processione di ritorno a Maracalagonis con la celebrazione della messa in parrocchia subito dopo l’arrivo.

Gli appuntamenti civili prevedono per oggi, dalle 22 l’esibizione del gruppo Skaoss. Domani, fra le baracche di San Basilio è prevista dalle 20 la degustazione dei prodotti tipici. Seguirà Maria Luisa Congiu in concerto. Domenica alle 20 il primo torneo “De sa mura”. Dalle 21 alle 24 musica con Maurizio Pinna e Gigi Cabras, e le ballerine Sara e Camilla. ( ant.ser. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 