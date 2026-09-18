Samurai Jay e Bobby Solo: Carbonia è pronta a cantare  

Con Samuray Jay e Bobby Solo sul palcoscenico di piazza Roma non è ancora arrivato il momento di far calare il sipario sull’estate di Carbonia. Dopo i successi ottenuti con i concerti di Guè, Irene Grandi, Ivana Spagna, Michele Zarrillo e Raf, fra oggi e domani la città torna ad offrire due grandi serate. A firmare il “Summer Tour” sono Pro Loco e Comune.

Oggi, alle 22.30 in piazza Roma si esibirà in concerto il rapper e cantautore Samurai Jay. Pseudonimo di Gennaro Amatore, 27 anni, campano, è uno degli artisti più seguiti della scena urban italiana, con legami con la cultura musicale afroametricana. Samuray Jay ha una discografia che annovera due dischi, “Lacrime” e “Amatore”, e una serie di collaborazioni di prestigio, con Serena Brancale, Boro, Geolier, Elettra Lamborghini, RKomi, Belen Rodriguez, Guè Pequeno. Nel 2026 ha partecipato a Sanremo con il brano “Ossessione”, considerata una delle più interessanti hit di questa estate. Ad aprire la serata, dalle 21.30, dj set tutti da ballare.

Domani, ancora una volta nel cuore della città, in concerto ci sarà a partire dalle 22 una leggenda della musica italia: Bobby Solo, 81 anni, ha scritto brani eterni – forse, su tutti, “Una lacrima sul viso”, composta assieme a Mogol.

RIPRODUZIONE RISERVATA