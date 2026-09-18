SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
I concerti.
19 settembre 2026 alle 00:23

Samurai Jay e Bobby Solo: Carbonia è pronta a cantare  

“Ossessione” o “Una lacrima sul viso”, la musica è per tutti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con Samuray Jay e Bobby Solo sul palcoscenico di piazza Roma non è ancora arrivato il momento di far calare il sipario sull’estate di Carbonia. Dopo i successi ottenuti con i concerti di Guè, Irene Grandi, Ivana Spagna, Michele Zarrillo e Raf, fra oggi e domani la città torna ad offrire due grandi serate. A firmare il “Summer Tour” sono Pro Loco e Comune.

Oggi, alle 22.30 in piazza Roma si esibirà in concerto il rapper e cantautore Samurai Jay. Pseudonimo di Gennaro Amatore, 27 anni, campano, è uno degli artisti più seguiti della scena urban italiana, con legami con la cultura musicale afroametricana. Samuray Jay ha una discografia che annovera due dischi, “Lacrime” e “Amatore”, e una serie di collaborazioni di prestigio, con Serena Brancale, Boro, Geolier, Elettra Lamborghini, RKomi, Belen Rodriguez, Guè Pequeno. Nel 2026 ha partecipato a Sanremo con il brano “Ossessione”, considerata una delle più interessanti hit di questa estate. Ad aprire la serata, dalle 21.30, dj set tutti da ballare.

Domani, ancora una volta nel cuore della città, in concerto ci sarà a partire dalle 22 una leggenda della musica italia: Bobby Solo, 81 anni, ha scritto brani eterni – forse, su tutti, “Una lacrima sul viso”, composta assieme a Mogol.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo flusso di vacanzieri arriva in gran parte da New York, Miami e California

Lievita il turismo dagli Usa: +80% di presenze in due anni

La Sardegna inizia a farsi largo nelle preferenze di viaggio: 400mila pernottamenti, +246% rispetto al periodo pre-pandemia 
Al. Car.
Sicurezza

«Migranti, a Monastir serve l’esercito»

Rapporto del sindacato di polizia Anip, allarme giustizia fai-da-te nel circondario 
Andrea Deidda
L’intervista

Tacconi: «Così ho parato anche la malattia»

Il campione, che nel 2022 è stato colpito da un aneurisma, ricorda: «Cagliari, campo difficile»  
Lorenzo Piras
Cimo-Fesmed denuncia: «Si vuole ridurre il numero delle strutture, la sanità non si governa con la calcolatrice»

Manca il personale, salta l’intervento «Pronti allo sciopero»

«Lavoratori al limite e sottopagati» Al Brotzu la protesta dei sindacati 
Fisco

Governo e Ue, scontro sul taglio del bollo

Bruxelles: «I fondi del Pnrr sono legati ai risultati». Giorgetti: «Usiamo risorse italiane» 