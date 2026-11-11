Sala e Boeri, i pm chiedono l’archiviazione 

Milano. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'architetto Stefano Boeri, il ceo di Coima Manfredi Catella e l'ex assessore Giancarlo Tancredi: sono fra le 16 persone coinvolte in un filone della maxi inchiesta sull'urbanistica per le quali la Procura del capoluogo lombardo chiede l'archiviazione. Secondo i pm, pur in presenza di anomalie e conflitti di interesse nei rapporti tra immobiliaristi, gruppi finanziari e pubblici ufficiali, non emergono elementi sufficienti a configurare reati né una «ragionevole previsione di condanna».

Tra i destinatari della richiesta anche l'imprenditore Andrea Bezziccheri e gli ex componenti della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra.

A fine luglio 2025 diversi indagati erano stati arrestati, ma le misure cautelari erano state successivamente annullate dal Riesame e dalla Cassazione, che avevano fatto cadere le ipotesi di corruzione, induzione indebita e falso.

Sala ha parlato di «amarezza» per quanto accaduto, mentre Catella considera la richiesta l'epilogo di una vicenda che ha messo a dura prova la società. Scandurra ha invece lamentato i danni personali e professionali subiti. La decisione finale spetta al gip. Restano aperti gli altri filoni dell'indagine relativi ad abusi edilizi, lottizzazione abusiva e turbativa d'asta.

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