Roma, uno-due finale: Hermoso e Soulè  negano il blitz a Sarri 

ROMA 2

ATALANTA 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini (18' st Ghilardi), Ndicka (22' st Balerdi), Hermoso; Lulli (9' st Molina), Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora (9' st Soulé); Malen (18' st Castro). All. Gasperini.

Atalanta (4-3-3) : Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac (28' st Zappacosta); Samardzic (21' st Pasalic), Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca (1' st Kristovic), Elmas (21' st Zalewski). All.: Sarri.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel st 2' Ederson, 45' Hermoso, 48' Soulé.

Roma. Dall'inferno al paradiso in 4 minuti. All'Olimpico succede di tutto nella sfida tra Roma e Atalanta, perché a lungo i bergamaschi assaggiano il sapore della vittoria e della vetta a punteggio pieno, resistendo all'assalto totale dei giallorossi, fin quando - a tempo quasi scaduto - la squadra di Gasperini trova l'uno-due che ribalta tutto. Prima Hermoso al 90° e poi Soulé al 93°regalano il terzo successo in altrettante gare agganciando così l'Inter e prolungando un sogno che per poco non diventava un incubo. Ma nonostante i dati favorevoli alla Roma, se il primo tempo finisce 0-0 gran parte del merito è di Carnesecchi, perché quello giallorosso è un assedio. Nella ripresa Sarri cerca la scossa cambiando Scamacca con Kristovic. Dopo un minuto Ederson, capace di sfruttare la dormita difensiva della difesa giallorossa, sembra dargli ragione. Ma il finale è tutto da scrivere.

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