Rio Is Cungiaus, ripulito l’alveo da erba e canne 

Dopo proteste e segnalazioni, giusto in tempo prima dell’arrivo delle piogge, sono state portate avanti le bonifiche del rio Is Cungiaus che taglia in due viale Marconi passando per via Brigata Sassari. Le ruspe hanno eliminato canne e vegetazione che avevano completamente coperto il corso d’acqua e che costituivano un pericolo enorme in caso di forti piogge.

L’intervento è stato portato avanti dalla Città Metropolitana e adesso il fiume è completamente sgombro sia dalla parte di viale Marconi che da quella di via Brigata Sassari. I cittadini avevano sollecitato l’intervento già la scorsa estate quando la presenza delle canne a ridosso delle finestre delle abitazioni rendeva altissimi i rischi in caso di eventuali incendi. In quell’occasione però, le bonifiche non erano state fatte anche se per fortuna, a differenza degli anni scorsi, non ci sono stati incendi nel canneto.

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