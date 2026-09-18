Rio Fluminera, 3 milioni per i lavori 

Quasi sette milioni di euro per opere pubbliche, sicurezza, prevenzione contro il rischio idrogeologico, ingresso nella rete delle “Città degli agrumi”, climatizzatori a scuola per far star bene gli alunni, sociale e verde pubblico. Il Consiglio comunale di Villacidro, approvando a maggioranza l’ultima variazione di assestamento di bilancio, di fatto ha tracciato l’operato politico della legislatura che si avvicina alla scadenza di giugno. Inequivocabili le parole del sindaco, Federico Sollai: «L’operazione racconta la direzione scelta all’inizio del mandato, conclusa con un percorso che pone le basi per il futuro di una città rinnovata, più vivibile e a misura d’uomo».

Le linee della manovra

Nuovi fondi del Pnrr, della Regione, dello Stato e dell’avanzo di amministrazione per sbloccare opere ferme da anni e rimettere in moto la città. La variazione impegna 2.350.883 euro nel 2026, un milione e mezzo nei prossimi due anni, con l’inserimento di 637mila euro di avanzo libero, spalmati su 23 progetti che toccano diversi settori, 700mila euro per la riqualificazione dell’area Corterisoni, 800mila per l’ex casermette, 300mila per climatizzare le scuole, partendo dalla primaria di via Cagliati, borse di studio e acquisto di libri di testo.

Rischio idrogeologico

Tra le novità più significative c’è la sicurezza. Nella programmazione entra in gioco l’intervento strategico di 3 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico del canale tombato del Rio Fluminera, fondi della Regione per gli anni 2026-2029. «Una delle opere», ricorda il primo cittadino, «con carattere prioritario perché permette di affrontare in maniera strutturale una nota criticità del territorio». Avviato anche il consolidamento del terrapieno del Comune, nel tratto compreso tra Piazza Municipio e via Scuole, dove sono presenti anche abitazioni private».

Patrimonio identitario

Infine, liberate risorse per formalizzare l’adesione all’associazione nazionale “Città degli agrumi”. «Un percorso», ricorda il vicesindaco, Dario Piras, «che punta a rafforzare la nostra tradizione agrumicola, ma anche valorizzare le nostre eccellenze, la storia agricola e il nostro patrimonio identitario, mettendo Villacidro in relazione con altre realtà italiane. Iniziative accompagnate da interventi di 500mila euro sulle strade rurali, danneggiate da eventi alluvionali».I consiglieri Giancarlo Carboni, Michele Piras e Antonio Muscas si sono astenuti. «Non mi è chiara», ha osservato Muscas, «la restituzione di 120mila euro al ministero dell’Istruzione dei 400mila euro per lavori nel caseggiato scolastico di via Cagliari, mentre c’è ancora da pagare l’intervento ultimato a maggio». Sollai ha spiegato che la questione «non ha comportato la perdita di fondi, semplicemente un anticipo del Comune per procedure burocratiche». Su questo e altri punti, discussione rinviata.

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