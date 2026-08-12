Rinascita della palestra di via degli Stendardi: approvato il progetto da due milioni di euro  

Chiusa da oltre sei anni per un incendio e teatro poi di una serie continua di atti vandalici, la palestra di via degli Stendardi, a Pirri, si avvia verso una nuova vita. I passi, quelli burocratici, sono lenti ma portano a una nuova tappa: l’approvazione delle giunta del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’impianto sportivo. La delibera, su proposta dell’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, prevede interventi per due milioni di euro, fondi regionali e comunali.

Il progetto, come fanno sapere dal Comune e come contenuto nella delibera, prevede la realizzazione integrale dell’impianto elettrico, l’installazione di corpi illuminanti, plafoniere e proiettori led, il rifacimento dell’impianto idrico e di scarico per la parte interna alla palestra, l’installazione di unità interne ed esterne di climatizzazione e produzione di acqua calda, l’impianto di rilevazione fumi, la realizzazione di nuove di pavimentazioni compresa quella in parquet del campo da gioco, il ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, la sostituzione dei serramenti interni ed esterni, la realizzazione dell’impianto antintrusione e di videosorveglianza e l’ammodernamento degli spazi esterni e dei campi da gioco all’aperto.

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