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13 agosto 2026 alle 00:27

Rifiuti a Ferragosto, cosa cambia 

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A Ferragosto il servizio di raccolta dei rifiuti in città non si ferma. Sabato 15 agosto la raccolta dei rifiuti sarà effettuata regolarmente, secondo il calendario in dotazione alle utenze. A cambiare saranno invece gli orari di apertura delle strutture dedicate alla gestione dei rifiuti.

Nella giornata di sabato resteranno chiusi al pubblico gli ecocentri in viale Sant’Elia e in via San Paolo e le isole ecologiche in via Pisano e in piazza Puglia. La chiusura riguarderà esclusivamente il 15 agosto. Le strutture saranno infatti regolarmente operative domani, domenica 16 e lunedì 17, secondo gli orari in vigore fino alla fine del mese.

Gli orari

L’ecocentro di via San Paolo sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per l’ecocentro di viale Sant’Elia e per le isole ecologiche l’apertura è prevista invece dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 21.30.

Chiusura per Ferragosto anche al Centro informazioni di viale Ciusa 133, che resterà aperto regolarmente domani e lunedì 17 agosto, dalle 8 alle 20. Il Centro del Riuso di via Contivecchi sarà invece chiuso soltanto sabato 15: le attività riprenderanno lunedì 17 agosto, dalle 10 alle 18, secondo il normale calendario.

Sul fronte della raccolta differenziata, il servizio Igiene, decoro urbano e ambiente del Comune richiama inoltre le difficoltà che stanno interessando a livello nazionale il circuito della raccolta della plastica. Per evitare ripercussioni sul servizio in città, spiegano, sono state adottate soluzioni specifiche per garantirne comunque il ritiro. Eventuali modifiche o aggiornamenti relativi alle prossime settimane, fa sapere il Comune, saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali.

Gli uffici

Restano chiusi domani e lunedì 17 agosto anche gli uffici del Comune di Cagliari. La misura è stata disposta dal sindaco Massimo Zedda con l’ordinanza numero 72/2026, nell’ambito delle iniziative per il contenimento della spesa pubblica e dei consumi energetici, anche in considerazione della minore affluenza degli utenti nel periodo di Ferragosto. La chiusura non riguarderà i servizi pubblici essenziali né le strutture che, per competenza, dovranno garantire attività improrogabili o particolari esigenze di servizio.

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