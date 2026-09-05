Riaperte dopo oltre 30 anni le indagini sul mostro di Modena «Nel pugno di una delle otto ragazze uccise c’erano dei capelli» 

Modena. Le otto giovani donne furono assassinate in modi diversi, i corpi di alcune di loro furono trovati in fossi o canali della provincia. Le vittime attribuite al “mostro di Modena” sono morte tra il 1985 e il 1995, ma il range potrebbe estendersi se si contano altri due decessi sospetti. L’ipotesi, mai verificata, è che dietro ci sia un’unica mano. Dopo oltre 30 anni, le indagini si riaprono: su incarico della Procura polizia e carabinieri stanno riprendendo in mano i vecchi atti di indagine, nei giorni scorsi è stato chiesto alla Medicina legale quali reperti possono essere analizzati con le nuove tecniche. A dare l’input sono stati i familiari di una vittima, Anna Maria Palermo, morta il 26 gennaio 1994, che hanno presentato nei mesi scorsi un’istanza di riapertura del caso attraverso l’avvocato Barbara Iannuccelli. In seguito si sono rivolti alla legale i parenti di altre quattro ragazze. Non è la prima volta che il caso viene riaperto. In passato una persona venne inquisita, ma non si riuscì ad ottenere elementi sufficienti. I delitti iniziarono nell’agosto 1985, quando a Baggiovara fu trovato il cadavere di Giovanna Marchetti, uccisa a colpi di pietra; nel settembre 1987 venne assassinata con un punteruolo Donatella Guerra, rinvenuta ai laghetti di Sant'Anna; due mesi dopo Marina Balboni fu ritrovata in un fosso di Gargallo, strangolata come Claudia Santachiara, morta a Campogalliano nel maggio 1989. Nel marzo 1990 fu trovata in un fosso a Staggia Fabiana Zuccarini, anche lei strangolata. E fu strangolata nel febbraio 1992 Anna Abbruzzese; Anna Maria Palermo fu pugnalata a Corlo di Formigine, mentre Monica Abate, trovata strangolata nella sua casa il 3 gennaio 1995. Pare che Santachiara avesse in pugno dei capelli, che non fu possibile esaminare. Per Guerra ci sarebbe un coltello con tracce di sangue.

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