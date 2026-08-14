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Monte Urpinu.
15 agosto 2026 alle 00:35

Resta il cantiere per la postazione di avvistamento: «Anni di ritardi, i lavori dovevano finire il 30 luglio» 

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«Il cartello indica come termine dei lavori il 30 luglio 2026, ma il cantiere in viale Europa persiste». Lo segnala il consigliere comunale Pierluigi Mannino (FdI) nella sua interrogazione sullo stato dei lavori per la postazione stabile di avvistamento su Molentargius da realizzare a Monte Urpinu. «Nel luglio del 2025 avevo presentato un’altra interrogazione sullo stato dei lavori, a cui l’assessore Marcialis aveva risposto motivando il ritardo con “una diversa classificazione dell'area rispetto al 2018”, con nuova conferenza servizi nel 2024, approvazione varianti nel 2025 e ripresa lavori il 31 marzo 2025, con chiusura prevista per l'autunno 2025», si legge nell’interrogazione. «Il 10 agosto il cantiere risulta ancora aperto, con marciapiede interrotto e occupato da terra e detriti, recinzioni arancioni, escavatore fermo sulla struttura metallica incompleta, materiali abbandonati e assenza di attività lavorativa», evidenzia Mannino, che chiede «per quale motivo, nonostante la ripresa dei lavori annunciata il 31 marzo 2025 e la chiusura promessa per l'autunno 2025, ad agosto 2026 l’opera è ancora incompleta».

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