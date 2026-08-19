SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Prefettura
20 agosto 2026 alle 00:16

Redentore, più controlli e ambulanze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri in Prefettura riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sui servizi di vigilanza in occasione della festa del Redentore.
All’incontro, presieduto dal viceprefetto vicario, Alberto Raimondi, hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, il comandante dei vigili del fuoco di Nuoro, quello della polizia locale del Comune e i rappresentanti della Direzione generale della Asl 3 e di Areus.
È stata disposta l’intensificazione dei controlli di polizia, in relazione agli spazi dedicati alle sfilate delle maschere e dei costumi tradizionali, in cui si concentra la maggiore affluenza di pubblico, con particolare attenzione alla viabilità e allo studio di percorsi finalizzati a facilitare la circolazione dei mezzi di soccorso sanitario e di protezione civile nei casi di emergenza.
Grande attenzione ai rischi sanitari correlati, anche alle alte temperature. Previsto un rafforzamento dei presidi sanitari mobili richiesti dal Comune con 4 ambulanze, di cui una medicalizzata e le altre con l’assistenza infermieristica, oltre a un significativo contingente di soccorritori pronti a intervenire se necessario. Massimo impegno per garantire anche alle persone con disabilità di assistere agevolmente ai cortei delle maschere di sabato e dei costumi di domenica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Estate cafona

Assalto alle spiagge protette «La Procura deve intervenire»

L’amarezza di Gassman: «Amici sardi, vi va bene così?» 
Tania Careddu
La visita

«Trepy sta meglio,  caduto in acqua  dopo due ore al sole»

Sassari, accertamenti della Mobile Salvato dalla tempestività dei soccorsi 
Emanuele Floris
Anche Schirru (Gesico) contro il progetto che vanifica gli sforzi per la valorizzazione del sito di Su Angiu

Pale tra i nuraghi, la rivolta dei sindaci

Oppus (Mandas) guida l’opposizione al parco eolico vicino a un’area archeologica 
Severino Sirigu
I sindacati Nursing Up e Cisl Fp: ospedali sovraffollati. Sorgia (FdI): Todde ha fallito, lasci l’interim

«Pronto soccorso, barelle nei corridoi: intervenire subito»

Gravi disagi all’Aou di Sassari e al Santissima Trinità di Cagliari 
La protesta.

A Sorgono i medici di cartone

Giorgio Ignazio Onano
Il Palio di Siena

Nurri, festa a metà tra gioia e attesa

Per Atzeni un mese di collare, la famiglia con lui. Il sindaco: lo aspettiamo 
Sonia Gioia
La strage delle donne

Femminicidio, fermato 80enne sardo

Aveva detto: «Era morta nel podere, ho visto fuggire due uomini» 