Redentore, più controlli e ambulanze 

Ieri in Prefettura riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sui servizi di vigilanza in occasione della festa del Redentore.

All’incontro, presieduto dal viceprefetto vicario, Alberto Raimondi, hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, il comandante dei vigili del fuoco di Nuoro, quello della polizia locale del Comune e i rappresentanti della Direzione generale della Asl 3 e di Areus.

È stata disposta l’intensificazione dei controlli di polizia, in relazione agli spazi dedicati alle sfilate delle maschere e dei costumi tradizionali, in cui si concentra la maggiore affluenza di pubblico, con particolare attenzione alla viabilità e allo studio di percorsi finalizzati a facilitare la circolazione dei mezzi di soccorso sanitario e di protezione civile nei casi di emergenza.

Grande attenzione ai rischi sanitari correlati, anche alle alte temperature. Previsto un rafforzamento dei presidi sanitari mobili richiesti dal Comune con 4 ambulanze, di cui una medicalizzata e le altre con l’assistenza infermieristica, oltre a un significativo contingente di soccorritori pronti a intervenire se necessario. Massimo impegno per garantire anche alle persone con disabilità di assistere agevolmente ai cortei delle maschere di sabato e dei costumi di domenica.

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