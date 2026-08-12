Red Valley, big in scena nel cuore della notte 

“Big” relegati nel cuore della notte al Red Valley. Per vedere all’opera Achille Lauro oggi, nella prima delle tre giornate del festival targato Magma Events, bisognerà aspettare l’una di notte. L’artista più atteso dell’11ª edizione, in programma a Olbia fino a sabato, si esibirà a mezzanotte e 55’, e lo stesso destino toccherà, strada facendo, agli altri grandi protagonisti della manifestazione, leggi Annalisa, Ernia e Sfera Ebbasta.

Attesa giustificata

L’intrattenimento per traghettare il pubblico fino ai live più importanti, si dica, non mancherà. Oggi alla Olbia Arena inaugurare il festival dalle 18 toccherà a DoDoJ e Damianito e ai loro dj set; seguirà l’ingresso in scena di Mara Sattei dopo le 20, Chiello poco prima delle 21, Clara alle 21.45 e Ditonellapiaga alle 22.35, dunque Bresh a mezzanotte meno un quarto e Achille Lauro un’ora dopo. Infine, i dj set di Boss Doms e Damianito, che accompagneranno tutti a casa verso l’alba. Domani il discorso fatto per Achille Lauro varrà per Anna, all’anagrafe Anna Pepe, in scena all’una di notte; la rapper spezzina sarà preceduta da Lil CR, 18K, Le-One, Promessa, 22Simba, Noyz Narcos, Kid Yugi e Shiva, che si alterneranno con i dj set che chiuderanno poi, con la dance-elettronica degli Euroclub, la nottata del Red Valley.

Ferragosto

Quanto alla serata di Ferragosto, Ernia, Annalisa e Sfera Ebbasta si esibiranno, in quest’ordine, tra le 22.35 e le 2 di notte. La serata inizierà con Klem, e proseguirà con Low-Red, Rrari Dal Tacco, Ludwig, Samurai Jay e Sayf, più i dj set di Botteghi, Gerry Pulci, direttamente da Radio 105, e Damianito, che faranno ballare il pubblico fino alla chiusura dei cancelli della Olbia Arena, prevista per le 4 e mezza del mattino del 16 agosto.

Ordine pubblico

Per garantire l’ordine e la sicurezza di un evento che attira ogni anno oltre 20mila persone a data, l’amministrazione comunale confida nelle ordinanze varate per l’occasione, divieti, restrizioni e regole per la viabilità che sono già state adottate quest’anno per i concerti di Vasco Rossi e Jovanotti. Oggi, domani e a Ferragosto dalle 15 alle 5 del mattino, nel raggio di 500 metri dalla Olbia Arena, sono vietati il consumo, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5°, sia in forma fissa che ambulante, ma anche la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante e inclusi i distributori automatici, di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori diversi da carta o materiale compostabile. Al capitolo viabilità, posto l’invito a muoversi a piedi il più possibile rivolto al pubblico del Red Valley dal sindaco Settimo Nizzi, per chi avesse necessità di usare l’automobile o altri mezzi per gli spostamenti a disposizione nei pressi della Olbia Arena c’è il parcheggio a pagamento in zona Tilibbas con due accessi: da via Mincio (sopraelevata nord) e da via dei Lidi all’intersezione con via Tirso. La sopraelevata resterà aperta, mentre dalle 17 del 13 agosto e fino a cessate esigenze saranno chiusi gli accessi alla rotonda Europa. Dall’una del pomeriggio del 13 agosto resterà chiusa via Libia, e dalle 17 via Capoverde, via Seychelles (tra via Qatar e via Capoverde) e viale Italia (tra la rotonda Europa – eccetto la porzione per immettersi in via Indonesia – e la rotonda Italia).

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