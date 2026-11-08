SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Atletica leggera.
09 novembre 2026 alle 00:44

Rassegna finale, la pista saluta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande partecipazione tra i giovanissimi al "Bia Nuraminis" di Serramanna per la Rassegna Finale, classica manifestazione di chiusura della stagione regionale su pista dell'atletica leggera.
I risultati hanno premiato i protagonisti della stagione estiva. Come, tra gli Under 16, nei 2000 metri Leonardo Taris (Nuova Atl. Sestu, 6'05"93) e Maria Laura Montisci (Cagliari Marathon, personale a 6'54"27), nel disco Giacomo Azara (Lib. Campidano, pb a 43,20), e nel giavellotto Margherita Muscas (Amsicora, 29,79) e Andrea Marras (Ichnos, personale di 51,10 metri).

Negli ostacoli conferme per Elisa Marcucci (Ichnos, 13"57 negli 80) e ancora Andrea Marras (id, 14"15 nei 100) mentre nei 300 piani Camillo Carta (San Teodoro) si è aggiudicato la sfida col consocio Temesgen Arbasino, 38"47 contro 38"51, e Elisa Silvetti (Ichnos) ha firmato il personale in 42"27. Nel salto in alto successi per Lorenzo Carta (Ichnos, 1,70) e Elena Bonifai (Amsicora, 1,53). Nella marcia primi Francesca Pusceddu (Fluminimaggiore) e Gioele Usai (Sestu).

Tra gli Under 14 Martina Deidda (Valeria) ha chiuso gli 80 in 8"70, un solo centesimo meglio di Giorgia Luridiana (Pod. Sassari), con Alessandro Cabboi (Selargius) primo tra i Ragazzi in 7"84. Nel lungo Anna Simeone (Amsicora) a 4,71 e Elia Podda (Pod. San Gavino) a 5,26 e nella marcia ancora Pietro Grabesu (Pod. Sassari) e Greta Diana (Villacidro).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Regione confida nel preavviso, la soluzione sarebbe un accordo

Buio sulla continuità, voli appesi a un filo

Aeroitalia vorrebbe lasciare prima di gennaio L’esperto avverte: interesse pubblico prevalente  
Al. Car.
Il confronto

M5S, vertice fiume ma la tensione resta

Nel palazzo della Regione la riunione dei pentastellati per superare il “caso commissioni” 
Massimiliano Rais
L’allarme

Emergenza migranti, raffica di sbarchi: cento arrivi in 48 ore

Allarme a Sant’Antioco, Chia e Pula Approdi anche nel litorale di Quartu 
Andrea Busia Fabio Murru
Verso le elezioni

Renzi: «Salis unirà il centro». Ma lei si sfila

Campo largo, la sindaca di Genova: «Discussioni sterili, basta fughe in avanti» 
Israele

Mandato a Eisenkot: «Momento fragile per il Paese»

I tanti veti degli alleati condizionano il percorso del premier incaricato 