Rassegna finale, la pista saluta 

Grande partecipazione tra i giovanissimi al "Bia Nuraminis" di Serramanna per la Rassegna Finale, classica manifestazione di chiusura della stagione regionale su pista dell'atletica leggera.

I risultati hanno premiato i protagonisti della stagione estiva. Come, tra gli Under 16, nei 2000 metri Leonardo Taris (Nuova Atl. Sestu, 6'05"93) e Maria Laura Montisci (Cagliari Marathon, personale a 6'54"27), nel disco Giacomo Azara (Lib. Campidano, pb a 43,20), e nel giavellotto Margherita Muscas (Amsicora, 29,79) e Andrea Marras (Ichnos, personale di 51,10 metri).

Negli ostacoli conferme per Elisa Marcucci (Ichnos, 13"57 negli 80) e ancora Andrea Marras (id, 14"15 nei 100) mentre nei 300 piani Camillo Carta (San Teodoro) si è aggiudicato la sfida col consocio Temesgen Arbasino, 38"47 contro 38"51, e Elisa Silvetti (Ichnos) ha firmato il personale in 42"27. Nel salto in alto successi per Lorenzo Carta (Ichnos, 1,70) e Elena Bonifai (Amsicora, 1,53). Nella marcia primi Francesca Pusceddu (Fluminimaggiore) e Gioele Usai (Sestu).

Tra gli Under 14 Martina Deidda (Valeria) ha chiuso gli 80 in 8"70, un solo centesimo meglio di Giorgia Luridiana (Pod. Sassari), con Alessandro Cabboi (Selargius) primo tra i Ragazzi in 7"84. Nel lungo Anna Simeone (Amsicora) a 4,71 e Elia Podda (Pod. San Gavino) a 5,26 e nella marcia ancora Pietro Grabesu (Pod. Sassari) e Greta Diana (Villacidro).



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