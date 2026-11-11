Ragazza palpeggiata e molestata sul bus: arrestato un 29enne 

È stato portato in carcere a Uta con l’accusa di violenza sessuale dopo che avrebbe palpeggiato e molestato una giovane di 20 anni a bordo di un autobus del Ctm. È accaduto nella tarda serata di lunedì nella zona di Bonaria: in manette un 29enne di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe molestato la ragazza a bordo del mezzo. La 20enne si è allontanata, informando l’autista del bus e segnalando l’accaduto al numero unico di emergenza 112. Sul posto, immediato l’intervento dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cagliari, coordinati dal comandante Simone Anelli. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e al contributo dello stesso autista, i militari hanno rintracciato il 29enne in una via della zona, dopo che si era allontanato in tutta fretta all’apertura delle porte dell’autobus, provando a far perdere le proprie tracce. È stato identificato e arrestato. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Uta in attesa dell’udienza di convalida.

Poco più di una settimana fa, gli stessi carabinieri avevano arrestato altri due giovani algerini, accusati di violenza sessuale: avrebbero molestato e palpeggiato una ragazza in via Roma. A Ferragosto, invece, si era registrato un altro episodio analogo a bordo di un autobus.

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