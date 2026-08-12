Quinta medaglia per l’Italia: Fantini seconda nel martello 

Birmimgham. Arriva in serata la quinta medaglia per l’Italia agli Europei di atletica di Birmingham. La coglie Sara Fantini, campionessa a Roma 2024, che conquista l'argento nel martello. L'emiliana dei Carabinieri lancia a 74,35 al primo tentativo e non si migliora, pur con una serie di altissimo livello. L’oro (meritatissimo) va alla finlandese Silja Kosonen con una miglior misura di 76,28, il bronzo alla norvegese Beatrice Nedberge Llano con 72,88.

Nella finale dei 400 ostacoli, quinto posto per Ayomide Folorunso (54”29) in una gara in cui neppure il primato italiano l’avrebbe portata sul podio

Ieri si sono scolte le qualificazioni del salto triplo e gli azzurri hanno battuto un colpo: sia il grande favorito Andy Diaz (17,01), sia Simone Biasutti (16”71) passano al primo salto, mentre Andrea Dallavalle (16,55) passa dopo tre salti.

Bravo anche Francesco Pernici che approda alla finale degli 800 metri di stasera (22.50) chiudendo quinto in 1’43”84 e si qualifica da ripescato col quinto miglior tempo assoluto. Era già stato eliminato nella prima semifinale l'altro azzurro Giovanni Lazzaro. Nel decathlon, dopo le cinque prove della prima giornata, l’azzurro Dario Dester è ottimo settimo in classifica.

Infine, brutte notizie in chiave 4x100 per Marcell Jacobs, per il quale si sospetta una distrazione muscolare all’adduttore.

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