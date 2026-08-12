VaiOnline
Atletica.
13 agosto 2026 alle 00:23

Quinta medaglia per l’Italia: Fantini seconda nel martello 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Birmimgham. Arriva in serata la quinta medaglia per l’Italia agli Europei di atletica di Birmingham. La coglie Sara Fantini, campionessa a Roma 2024, che conquista l'argento nel martello. L'emiliana dei Carabinieri lancia a 74,35 al primo tentativo e non si migliora, pur con una serie di altissimo livello. L’oro (meritatissimo) va alla finlandese Silja Kosonen con una miglior misura di 76,28, il bronzo alla norvegese Beatrice Nedberge Llano con 72,88.

Nella finale dei 400 ostacoli, quinto posto per Ayomide Folorunso (54”29) in una gara in cui neppure il primato italiano l’avrebbe portata sul podio

Ieri si sono scolte le qualificazioni del salto triplo e gli azzurri hanno battuto un colpo: sia il grande favorito Andy Diaz (17,01), sia Simone Biasutti (16”71) passano al primo salto, mentre Andrea Dallavalle (16,55) passa dopo tre salti.

Bravo anche Francesco Pernici che approda alla finale degli 800 metri di stasera (22.50) chiudendo quinto in 1’43”84 e si qualifica da ripescato col quinto miglior tempo assoluto. Era già stato eliminato nella prima semifinale l'altro azzurro Giovanni Lazzaro. Nel decathlon, dopo le cinque prove della prima giornata, l’azzurro Dario Dester è ottimo settimo in classifica.

Infine, brutte notizie in chiave 4x100 per Marcell Jacobs, per il quale si sospetta una distrazione muscolare all’adduttore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’eclissi

Lo spettacolo del sole nero

l Zedda
Sangue sulle strade

Muore nello scontro frontale

Tragedia a Trinità d’Agultu: la vittima è Andreana Demuro, 58 anni 
Mariangela Pala
Al Santissima Trinità resta l’emergenza. I sindacati: al Brotzu personale allo stremo

«Pediatria, la rete rischia di crollare»

Mascia (Cimo): per Is Mirrionis finora solo una soluzione tampone 
Cristina Cossu
L’evento

Dalle nuvole spunta l’eclissi: tutti col naso in su

In Sardegna e nel resto d’Italia affollati raduni per ammirare lo spettacolo del sole nascosto 
Umberto Zedda
La ricorrenza

«Strage di Sant’Anna, fascisti complici»

Tajani primo esponente del governo Meloni alle commemorazioni dell’eccidio 
L’interrogatorio

Lavitola crolla: «Io il mandante dell’attentato»

L’indagato per 5 ore dal Gip: «Bomba messa a fin di bene» 