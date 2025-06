Quindici euro al giorno per l’auto a Punta Molentis 

Dieci euro per lasciare l’auto in sosta tutto il giorno di fronte alle spiagge più belle di Villasimius e Castiadas. Un po’ più caro nell’unica spiaggia a numero chiuso della costa sud est, quella di Punta Molentis (15 euro), e a Porto Sa Ruxi (12). C’è anche l’opzione mezza giornata, dalle 16 in poi: sei euro.

Castiadas

I prezzi sono gli stessi della scorsa stagione «e nessuno – spiega il sindaco Eugenio Murgioni - si lamenta. La verità è che il comparto turistico è in forte crescita e la Sardegna ha bisogno di adeguarsi a quelle che sono le esigenze del turista. I servizi, cioè, hanno un costo che possiamo coprire solo con gli introiti dei parcheggi». Certo, se poi «in qualche parte del Poetto si paga di più rispetto al salotto del sud Sardegna resto un po’ perplesso, ma potrebbe comunque essere una scelta corretta. Non ci resta che invitare qui anche chi abita a Cagliari e nell’Area vasta». Nel Comune amministrato da Murgioni le tariffe sono due: una per la bassa stagione (tutto giugno e poi dall’undici settembre al 31 ottobre) e una per l’alta stagione. Per le auto si passa da un minimo di otto euro (giornata intera) ad un massimo di dieci a luglio ed agosto. Per la mezza giornata (sino a 6 ore) le tariffe sono rispettivamente di cinque euro e sei euro. I parcheggi a pagamento si trovano a Santa Giusta, Sant’Elmo, Monte Turnu, Cala Marina, Cala Sinzias e Cala Pira ma ci sono comunque delle aree di sosta un po’ più distanti dove è possibile lasciare l’auto liberamente. Inoltre, per facilitare l’accesso ai chioschi durante l’ora di pranzo, la sosta è sempre gratuita per tutti nella fascia oraria compresa fra le 13 e le 14.30.

Villasimius

Da quest’anno il parcheggio nelle spiagge è schizzato da cinque a dieci euro (giornata intera) mentre sulle strisce blu (in centro) da un euro a un euro e 50 per la prima ora (due euro dalla seconda in poi). Ma il sindaco Gianluca Dessì non vuol sentire parlare di super prezzi: «L’ho detto e lo ribadisco, senza scomodare il Poetto: siamo meno cari di tante altre località. Solo per fare un esempio, sono stato a Positano e per una giornata ho pagato 50 euro. Non mi sono lamentato così come qui da noi non si lamentano i turisti». E dunque «quello che si deve comprendere – aggiunge - è che con il ticket garantiamo dei servizi e poi c’è una maggiore possibilità di rotazione». Proprio al Poetto «trovare un parcheggio libero stava diventando un miraggio, far pagare serve anche a questo. In caso contrario qualcuno lascerebbe lì la macchina tutto il giorno, anche questo non è corretto». E a Villasimius «a giugno abbiamo già registrato un incremento del 15 per cento, sollecitare la rotazione della auto sta diventano imprescindibile».Per ribadire che il ticket non è stato istituito per far cassa «ricordiamo – conclude il primo cittadino - che a Villasimius ci sono ben dieci spiagge dove l’accesso è gratuito, e sono tutte una più bella dell’altra. Cito, giusto per fare un esempio, Cala Caterina, Cala Santo Stefano, Is Traias e, in parte, Campulongu». Non solo: le auto full electric possono parcheggiare gratis ovunque (tranne che a Punta Molentis).

Muravera

Gratuiti, per il momento, i parcheggi a Costa Rei. Ma anche qui è questione di tempo: il Comune ha affidato la gestione di alcune aree ad una società esterna. Ad agosto, insomma, potrebbero scattare i ticket anche sulle spiagge di Muravera.

