La Maddalena, più vicine  le bonifiche dell’ex Arsenale 

Più vicine le bonifiche nello specchio acqueo antistante l’ex Arsenale militare di La Maddalena. Giovedì si è tenuta la conferenza di servizi per l’approvazione al progetto esecutivo, che dovrebbe prendere il via dopo l’estate. Il piano è frutto di un lungo e articolato iter procedurale che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Infatti, al tavolo istituito nella sede della Regione, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di La Maddalena, della Presidenza della Regione, dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, la Provincia, Arpas, la Asl, la Capitaneria di Porto, il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, e la ditta esecutrice dei lavori. Una tappa fondamentale per il rilancio dell'intervento è stata la composizione bonaria della controversia legale che aveva coinvolto la Regione, il Comune e il Consorzio affidatario dell'appalto. A seguito di un accordo transattivo tra le parti, è stato possibile sbloccare l'impasse giudiziaria e procedere alla formale consegna del progetto esecutivo completo e corredato della necessaria liberatoria all'utilizzo. La successiva approvazione dell'intesa e la firma dell'atto di transazione hanno consentito la chiusura definitiva del contenzioso e la rimozione degli ostacoli procedurali.

