Quartu, un altro ko: è ultimo in classifica 

Non basta la reazione nella ripresa al Quartu per evitare un’altra sconfitta. I biancorossi escono battuti per 2-1 dalla trasferta contro l’Olimpia Verona, al termine di una gara nella quale, nonostante il doppio svantaggio, hanno cercato fino alla fine di rimettere in equilibrio il risultato. Un ko che lascia i quartesi all’ultimo posto in classifica e rende ancora più importante il prossimo appuntamento.

L’avvio è in salita per i biancorossi, che dopo appena 15 secondi subiscono la rete di Peralta, bravo a finalizzare l’assist di Bellu dopo un recupero palla. Il Quartu prova a rispondere con Guti, Cau e Didac, ma le parate dei portieri mantengono il risultato sull’1-0 fino all’intervallo.

Nella ripresa arriva il raddoppio dell’Olimpia con Sestili, che al 10’ trova la conclusione vincente al volo. Il Quartu non si arrende e reagisce immediatamente, accorciando le distanze con Matteo Podda, a segno direttamente su calcio di punizione.

Nel finale i quartesi si giocano il tutto per tutto ricorrendo al portiere di movimento, ma la difesa veronese resiste e conserva il vantaggio fino alla sirena.

Per il Quartu l’appuntamento di sabato prossimo sarà già fondamentale: lo scontro diretto contro il Varese rappresenterà un’occasione importante per invertire la rotta e cercare punti preziosi nella corsa alla salvezza. Servirà una prestazione concreta per provare a rilanciarsi e lasciare l’ultimo posto in classifica.

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